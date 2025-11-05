新竹縣府攜手安得烈推動「惜食傳愛」 讓孩子實作體驗助人為樂

新竹縣政府與安得烈慈善協會於忠信學校舉辦「惜食傳愛」校園公益裝箱活動，同學們將物資依序放入食物箱。（安得烈慈善協會提供）

新竹縣政府與安得烈慈善協會今（5日）於忠信學校舉辦「惜食傳愛」校園公益裝箱活動，與同學們齊心完成200箱食物箱，裝有白米、麵條、罐頭及沖泡飲品等物資，將陸續送至縣內各鄉鎮弱勢與急難家庭，讓孩子實作體驗助人為樂。

今日活動由忠信學校的壯我管樂團、山前女子槍隊表演揭開序幕，現場來賓也與同學們一起包裝食物箱，將白米、麵條、罐頭及沖泡飲品等物資逐一裝入食物箱，齊心完成200箱「惜食傳愛」物資包裝，將陸續送至縣內各鄉鎮，提供經濟弱勢與急難家庭即時支援，補充生活所需。

新竹縣社會處長陳欣怡表示，透過與安得烈合作，不僅強化了新竹縣實物銀行的服務能量，更將公益理念帶入校園，讓孩子們在實作中體驗助人的快樂，這是一堂最具意義、最溫暖的「生命教育課」。

安得烈執行長羅紹和表示，感謝竹縣府長期信任與支持，實物銀行方案不僅確保物資能送達真正需要的家庭，也讓更多人理解「惜食傳愛」的核心精神，讓善的循環持續延展。

