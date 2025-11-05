非洲豬瘟禁令解除 嘉市肉市拍賣量11/7增400多頭

已有豬肉攤商張貼11月8日開市。（民眾提供）

台中市養豬場發現首例非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運、禁宰管制自11月7日零時起解禁，為避免豬價崩盤，農業部已召開全國調配會議，管制各縣市拍賣總量。嘉義市肉品市場總經理劉宸炫表示，11月7日起恢復豬隻拍賣、屠宰、屠體運輸，預估拍賣量較以往平日增加400餘頭豬隻，達1500餘頭豬隻。

因應全國豬隻禁運、禁宰，傳統市場豬肉攤商趁勢休店，魚販、雞肉攤位前交易熱絡，豬隻禁運、禁宰政策7日將解禁，已有豬肉攤貼出11月8日開市公告。

請繼續往下閱讀...

劉宸炫說，豬農希望儘早恢復拍賣，但是一下子都湧入拍賣市場，將增加屠宰負荷，也會影響豬價，因此已事先與承銷商、攤商協調欲拍賣交易頭數，在總量管制下增加拍賣交易量，以往平日一天拍賣頭數約1100頭，7日拍賣頭數預期增為1500餘頭。

市府建設處說，配合農業部政策，解禁前肉品市場、豬肉攤位在7日開市前完成全面清消，嘉義市包括東、西公有市場、保安攤販集中場、北興公有零售市場，以及永和、共和、南田等設攤區，明天起全面清消。

嘉義市肉品市場週五恢復營運，將增加豬隻拍賣量。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法