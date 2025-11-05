報告出爐!梧棲非洲豬瘟案場採檢 豬農父子住家2次皆陰性

衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，衛生局昨（4日）晚到豬農父子住家做第2次採檢，並向地檢署申請將陳姓豬農兒子押解返家協助，檢驗結果已送淡水獸醫所實驗室，傍晚住家7處採檢結果出爐皆為陰性。

陳姓猪農父子住家與場豬場相通，疫情爆發後，農業局封閉通道，住家也在10月31日進行採檢，包括客廳大門、踏墊；廚房的廚餘桶、冰箱門把、冷凍室、刀具；貨車的方向盤、駕駛踏墊、輪胎等9處，採檢結果皆為陰性，昨天再進行第2次採檢，同樣在該9處採樣，衛生局長曾梓展今表示，採樣經送淡水獸醫所檢驗，傍晚結果出爐，皆為陰性。

中央疫情報告指，梧棲豬場的非洲豬瘟病毒來源，最可能來自未完蒸煮的廚餘，由於查出該案例豬場的廚餘車，除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，台中市衛生局今啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。

徫生局公布在傍晚已完成17家餐廳稽查，包括有無未經查驗及來源不明的食品、豬肉產地標示及產地憑證、是否符合衛生規範，及廚餘清運是否符合規定，確定沒有肉品及廚餘違規事項，但其中3家違反食品良好衛生規範（GHP），要求限期改善。

