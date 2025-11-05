為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    報告出爐!梧棲非洲豬瘟案場採檢 豬農父子住家2次皆陰性

    2025/11/05 18:04 記者蔡淑媛／台中報導
    衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

    衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，衛生局昨（4日）晚到豬農父子住家做第2次採檢，並向地檢署申請將陳姓豬農兒子押解返家協助，檢驗結果已送淡水獸醫所實驗室，傍晚住家7處採檢結果出爐皆為陰性。

    陳姓猪農父子住家與場豬場相通，疫情爆發後，農業局封閉通道，住家也在10月31日進行採檢，包括客廳大門、踏墊；廚房的廚餘桶、冰箱門把、冷凍室、刀具；貨車的方向盤、駕駛踏墊、輪胎等9處，採檢結果皆為陰性，昨天再進行第2次採檢，同樣在該9處採樣，衛生局長曾梓展今表示，採樣經送淡水獸醫所檢驗，傍晚結果出爐，皆為陰性。

    中央疫情報告指，梧棲豬場的非洲豬瘟病毒來源，最可能來自未完蒸煮的廚餘，由於查出該案例豬場的廚餘車，除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，台中市衛生局今啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。

    徫生局公布在傍晚已完成17家餐廳稽查，包括有無未經查驗及來源不明的食品、豬肉產地標示及產地憑證、是否符合衛生規範，及廚餘清運是否符合規定，確定沒有肉品及廚餘違規事項，但其中3家違反食品良好衛生規範（GHP），要求限期改善。

    衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

    衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

    台中市衛生局啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。（市府登提供）

    台中市衛生局啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。（市府登提供）

    台中市衛生局啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。（市府登提供）

    台中市衛生局啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。（市府登提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播