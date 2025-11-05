台南小巨蛋BOT案啟動廉政平台及招商 3廠商表達興趣

南市府舉辦「台南市運動藝文休閒園區BOT案」廉政平台啟動儀式暨招商說明會。（南市府提供）

台南市政府今天下午在永華市政中心舉行「台南市運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋）廉政平台啟動儀式暨招商說明會，該案基地位於東區南台南站副都心第一期區段徵收區，交通網絡完善，鄰近鐵路、機場、高鐵及未來捷運線，開發總經費約233.75億元，完工後將成為南台灣重要建設亮點。

今天說明會，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並與法務部廉政署、台南地檢署、調查局台南市調查處代表及多位議員、投資廠商共同出席，展現市府推動廉政治理與招商透明的決心。

趙卿惠表示，廉政平台的啟動是市府落實「陽光治理、透明行政」的重要一步。透過引入外部監督機制，讓採購與招商過程全面公開、接受檢驗，建立公正、公平、公開的行政程序，確保公共資源運用更有效率、更加符合市民期待。

南市財稅局透露，目前已有3家潛在廠商接觸，皆為北部企業，也均具有相關經營背景者。未來BOT案至少規劃2萬席大型市內體育場館，籃球、羽球及桌球場地須達國際性標準，並兼多功能展演中心及其他必要商業附屬設施，以及至少有1800席的停車場。

「台南市運動藝文休閒園區BOT案」是市府近期推動的重要促參案之一，結合運動設施、藝文活動與休閒空間，預期將帶動周邊地區發展、形塑城市新亮點。市府強調，城市進步不僅來自建設成果，更仰賴制度的健全與價值的堅持，持續推動廉能治理與永續發展，打造「清廉城市、幸福城市」的具體實踐。

台南市運動藝文休閒園區BOT案現址。（記者蔡文居攝）

