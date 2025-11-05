快有豬肉可吃！投縣豬農盼中央護盤豬價15天 穩定在90元/公斤

南投縣雖不是養豬大縣，但仍有多戶千頭豬以上的養豬戶，豬隻禁宰禁運半個月，豬隻變胖，空間變小。（巫馬克提供）

快要有豬肉可吃了！非洲豬瘟中央災害應變中心下午宣布6日中午起恢復豬隻活體運送，7日凌晨起恢復屠宰和拍賣，南投縣飼養3000頭豬的農民巫馬克指出，豬農最擔心的是恢復屠宰拍賣的豬價，會因豬隻供應量大增而崩跌，建請中央能為穩定豬價而護盤15天，即豬價能維持15天內每公斤90元的價格。

國姓鄉養豬農民巫馬克指出，其養豬場的3000頭豬，都是使用飼料飼養，平均每月飼料費達200萬元，台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情前，每週會出運兩次豬隻，合計120頭，因防堵疫情擴散豬隻禁運禁宰半個月，豬隻多吃飼料不說，且多吃半個月飼料豬變肥，豬價還會略降，且小豬也陸續出生，豬圈空間愈來愈不足。

巫馬克表示，豬隻禁運禁宰前，豬價約在每公斤95到100元，有消息指出，中央要求拍賣市場7日起每天多賣一成的豬，豬隻屠宰拍賣數量增加，若以市場需求來看，豬價勢必下跌，豬農半個月沒有收入，禁令解除後豬價若再崩跌，消費者買到的豬肉價格卻未必跟著降，豬農的損失卻很慘重，因此建請中央能進場護盤豬價。

巫馬克說，豬農的訴求是希望恢復豬隻屠宰後，豬價能維持15天的穩定價格，即每公斤約90元，多出的豬隻數量有的可以先拿來當庫存，讓市場豬肉供需平衡，對消費者的影響不大，但可藉此減少豬農的損失。

豬隻禁運禁宰多日，養豬場多生了不少小豬。（巫馬克提供）

