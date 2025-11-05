華山新營站20週年 感恩茶會邀孤老補冬

華山新營站20週年今舉辦感恩茶會， 邀孤老立冬補氣，平常難得碰面的長者共聚一堂、大啖美食，把握相聚的歡樂時光。（華山基金會提供）

華山新營站20週年今舉辦感恩茶會，邀孤老立冬補氣，平常難得碰面的長者共聚一堂、大啖美食，把握相聚的歡樂時光。

新營愛心天使站2005年建站，感恩茶會邀請長者補冬，又見傳奇餐廳提供2桌主廚私房料理，讓孤苦長輩們在初冬補充營養禦寒，餐廳主打無菜單養生料理，運用多種滋補食材讓長輩們在入冬前吃得健康又安心。現場也精心安排新營社區大學老師林聖傑的薩克斯風團隊帶來多首經典老歌，陪伴阿公阿嬤們歡樂一日。

華山基金會新營愛心天使站自成立以來，在地深耕三失（失依、失能、失智）老人服務，已累計服務近340位孤老，透過此次立冬餐宴活動，不僅期望長輩們能感受社會溫暖，也提醒大眾在歲末時節，別忘了身邊需要關懷幫助的弱勢老人。華山基金會現正進行「愛老人 愛團圓」公益活動，籌募弱勢長輩常年服務經費，敬邀各界支持「送愛到家~因為有您」計畫認助長輩。

