豬隻運宰解封！屏東神農獎得主讚：政府防疫正確、世界絕無僅有

農業部宣布明（6）日中午12點解禁活豬運輸、7日凌晨起解禁豬隻屠體運輸，有40多年養豬經驗、神農獎得主蘇鵬開心地說，全國豬農、農政單位都共同努力見證這段歷史，政府的防疫政策是對的。（資料照，記者羅欣貞攝）

非洲豬瘟防疫有成！聽到農業部宣布明（6）日中午12點解禁活豬運輸、7日凌晨起解禁豬隻屠體運輸，有40多年養豬經驗、神農獎得主蘇鵬開心地說，全國豬農、農政單位都共同努力來見證這段歷史，政府的防疫政策是對的，台灣真的不容易，這樣的案例可能在全世界絕無僅有！

屏縣農民蘇鵬養豬資歷40多年，在麟洛的畜牧場飼養2.5萬頭豬，他今（5）日下午表示，潛伏期如果讓豬隻移動就會亂了，半個多月全國豬隻都不能移動，政府這樣是對的，但是有犧牲、要忍受短期間的痛苦，也期待犧牲有回報，因為不是每一次都可以這麼幸運，台灣這次真的是很幸運，這種案例在全世界絕無僅有。

「大隻的豬很會吃！」蘇鵬說，現在場裡大隻的都150多公斤了，疫前每隻平均重約120至125公斤，最大也是約135公斤而已，15天沒出豬，一隻豬增加了20幾公斤，已經不符合市場規格；以冷凍廠電宰來說，大約超過140公斤機器就無法操作，要人工屠宰，就會被扣錢，如果是傳統市場人工屠宰，超過規格，一隻豬的價格也會被減1、2千元，只能便宜賣。所以，針對大隻的豬，看政府有沒有什麼補貼的方式來幫忙農民。

蘇鵬指出，這段期間大家都很辛苦，防疫人員週六、日都沒有休息，來養豬場抽血、疫調，挺過這次都不容易，農政單位、縣政府官員、養豬產業團體、全國豬農，大家都一起努力，這段期間加強消毒，人員都不敢走來走去，飼料車進來每次都徹底消毒，聽到解封非常高興，台灣人素質很高，「我們還是喜歡台灣啦！」

