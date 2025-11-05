為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    壓軸獎百萬元！普發現金開跑 桃園市推「百倍奉還」抽獎

    2025/11/05 17:49 記者鄭淑婷／桃園報導
    全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    呼應全民普發現金1萬元上路，桃園市政府推出「普金1萬 桃園百倍奉還」抽獎活動，11月12日起至12月31日止，只要在市內合法設立的店家消費，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，單筆最高上限600組序號，除了天天、週週、月月抽百倍奉還現金好禮，壓軸更有百萬元現金大獎，及與樂天桃猿球團合作的神秘獎項。

    市長張善政、經發局長張誠今於市政會議共同發布活動內容，張善政表示，市府持續推動振興消費計畫，此次攜手桃園商業總會理事長范揚淇、桃園觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏、桃園市商圈產業聯合會副總會長張永隆，以及今年中職總冠軍樂天桃猿，打造年末最強中獎體驗。

    經發局副局長陳炳仲說明，百倍奉還活動自11月12日至12月31日止，期間只要在桃園市合法登記的店家消費並開立發票，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，單筆最高上限600組序號，為讓民眾有充足的登錄時間，發票登錄自11月13日起至明年1月7日晚上11點59分止，完成登錄後即可參加天天抽、週週抽、月月抽、壓軸抽，為擴大中獎機會並兼顧公平性，同1人同1獎項只能中獎1次。

    經發局表示，天天抽每天抽現金1萬元，共50次；週週抽每週抽現金5萬元1名，共8次；月月抽現金10萬元1名，共2次；壓軸抽現金100萬元1名，天天抽、週週抽預計11月21日起每週進行1次抽獎，抽出7個天天抽及1個週週抽得主，月月抽暫定11月28日、1月9日抽出，壓軸抽同樣在1月9日抽出。

    張誠提醒，民眾消費的店家發票，廠商設立登記地址必須在桃園，若是透過電商消費，務必注意電商登記地址是否在桃園。

    此外，12月活動期間，市府將邀請桃園市各商圈及觀光工廠聯合推出好康活動，只要前往商圈或觀光工廠指定店家消費，即可獲得專屬驚喜抽獎機會。

    全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（資料照，經發局提供）

    桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（資料照，經發局提供）

    桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（資料照，經發局提供）

    桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。（資料照，經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播