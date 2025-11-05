為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

    2025/11/05 18:32 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專今日PO出衛星雲圖表示，準鳳凰螺旋性相當明顯、範圍頗大，連目前重創菲律賓的「海鷗」颱風看起來都小很多。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「鳳凰」颱風即將生成，預估下週二到週四（11至13日）影響台灣最大。氣象粉專今日PO出衛星雲圖表示，準鳳凰螺旋性相當明顯、範圍頗大，連目前重創菲律賓的「海鷗」颱風看起來都小很多。粉專也分享Google Ai的模式係集圖，可見預測路徑越趨一致「有共識」。粉專也表示，基本上颱風北轉機率非常高，但關鍵的具體北轉時間點，還有待觀察，甚至可能到最後一兩天才定案。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日分享衛星雲圖，表示準颱風鳳凰的螺旋性相當明顯，「型態不錯，範圍頗大」，成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風，之後的狀況，就得看走法了。而相比之下，連目前位在南海的颱風海鷗都小很多。

    粉專也在新貼文留言區附上 Google AI （FNV3）的模式系集圖表示，發散的情況改善很多，「表示模式小成員在這一次預報略有共識了」。據查，數值氣象預報模型通常會進行多次運行，這些運行會產生不同的預測結果。這些預測結果的差異會反映在每個模式成員的輸出上，這就是所謂的「模式小成員」。

    另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」Threads上則發文表示，基本上颱風北轉機率非常高，但最關鍵的具體北轉點，就難講了。因為要看到時候的高壓而定，這也是為何秋颱最難報的地方，以往直到最後一兩天才定案，都是很常有的事，「沒意外週末才能比較確定的看法啦。」

    不過，粉專指出，就算最後颱風走從西南部登陸往北轉的路線，也不用太過擔心，「現在已經不是盛夏了，秋天台灣周遭環境對颱風來說非常的毒，通常轉上來都會飛速掛點」，只是無論颱風最後怎麼走，北部、東部直迎外圍環流和東北風，「下週爛天氣應該確定。」

    粉專也在新貼文留言區附上 Google AI （FNV3）的模式系集圖表示，發散的情況改善很多，「表示模式小成員在這一次預報略有共識了」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

