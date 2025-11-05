毛孩手術費由13萬增至30萬仍不治 民代建議成立調解平台

桃園發生毛孩手術費由13萬元暴漲至30萬元，議員黃敬平建議比照新北成立調解平台，圖為南昌動物園區手術情形。（記者謝武雄攝）

桃園市議員黃敬平昨質詢時提到，近年來毛孩早已經是許多家庭重要成員，但獸醫價錢亂開，又無處申訴；就有飼主在社群平台含淚控訴毛孩就醫經歷，13萬元手術費暴增至30萬元，仍救不回愛犬；黃敬平建議成立「動物醫療糾紛調解平台」打造透明友善制度。

農業局長陳冠義表示，本案已進入消保申訴，動物保護處已通知獸醫院於15日前書面回覆處理結果，否則將進行第2階段的消保官調解，另該院如違反獸醫師法規定也依法進行裁處。

法務局長賴彌鼎表示，會參考新北研議成立動物醫療糾紛調解平台，並進一步研擬「動物醫療指引」，內容涵蓋醫療價格參考、契約應記載事項等，讓飼主在醫療初期即清楚了解治療內容與費用，減少相關爭議發生。

黃敬平強調，雖然獸醫師公會訂有診療收費參考標準，但項目繁雜且未強制公開，實際帳單高得驚人，此情況不僅破壞醫療信任，也可能導致因經濟壓力棄養的社會問題。

他說，新北市政府已率全國之先設立「寵物醫療糾紛溝通平台」，由動保處、調解委員會及獸醫師公會三方組成，成功建立公正第三方審議機制，去年受理11件糾紛中，有8件達成現場和解，由於成效顯著，也建議成立「桃園市動物醫療糾紛調解平台」，由動保處、獸醫師公會及消保官三方組成，協助案件調解與專業鑑定，另建議設立「動物醫療爭議審議委員會」可行性，比照衛生局人醫糾紛模式，建立專業審議機制。

