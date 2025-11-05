週五溫體豬黑白切吃起來！平穩豬價 農業部每週將開產銷會議

非洲豬瘟疫中央災害應變中心5日於農業部防檢署記者召開大會，農業部部長陳駿季（中）等人出席，說明疫情最新狀況。（記者羅沛德攝）

隨國內非洲豬瘟疫情有望清零，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，於6日中午12時起恢復活豬運載、7日凌晨0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，農業部擬用登記方式秩序出豬，部長陳駿季表示，每週都會跟產業團體討論，以平穩產銷，明天也會在院會對外說明詳細方案。

這週五後國人就能吃到最美味的台灣溫體豬肉，但因應疫情的禁運禁宰令長達15天，預估市場將增加最多39萬頭毛豬，對於如何穩定產銷，陳駿季在應變中心記者會上表示，考量屠宰量能與市場，確實無法讓39萬頭毛豬短時間內就全數進入市場，因此經和養豬協會與豬農代表等討論後，決定產用登記方式秩序出豬，並且將每週舉行供銷會議，控管每天進入市場拍賣的毛豬頭數，讓豬價不要在短時間內有太大的波動。

有業者建議，7日開市後隨即9日就遇到固定休市的週日，建議在連休15天後，應增加開市日以紓解出豬壓力，陳駿季回應表示，整體豬隻的供應調度會以1週為單位，如果增加開市日，並無法有助於消化出豬量，加上國人每天消費豬肉數量有固定，農業部當然期盼國人多支持國產豬肉，以加快豬隻消化速度，但考量產銷，目前並不會增加開市日。

另傳出農業部要求運豬車從載運50頭下降到35頭以控制出豬量，陳駿季指出這是錯誤訊息，表示只會透過登記方式控制進入拍賣市場數量，農業部也已經研擬相關產銷調節措施，包含抽籤機制等，並預計在明天的行政院院會對外說明完整方案。

