為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    運宰禁令解除 雲林已做好供銷管控籲豬農不必恐慌

    2025/11/05 16:59 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日宣布，6月中午12時恢復活豬運輸，7日0時恢復拍賣、屠宰，廚餘仍持續禁用。雲林縣府農業處表示，雲林仍禁止台中化製車進入雲林化製廠。雲林肉品市場強調，15天沒交易，恢復交易供需量都增加，雲林拍賣量增加為2700頭，供銷已做好溝通，豬價波動應該不大，豬農不用恐慌，務必依調配量秩序出豬。

    縣府農業處長魏勝德指出，縣府持續禁止台中化製車進入雲林，因應恢復運宰，縣府持續加強畜牧場豬隻健康管理，獸醫師到場查察，並針對斃死豬數量、外觀加強監測，若有異樣即取樣送驗，提醒豬農要落實消毒等防疫工作。

    雲林肉品市場總經理黃加安表示，雲林原本每日拍賣量為2500頭，因禁宰15天數量增加，7日恢復拍賣量增加為2700頭，已透過共同輸銷與豬農、承銷商做好溝通，避免因豬隻爆量影響豬價。

    黃加安說，15天沒交易，冷凍廠這幾天庫存量也減少，恢復拍賣供需量都增加，這幾天也一再與冷凍廠、承銷商溝通，盤點庫存恢復交易增加採購量，推測豬價波動不大，請豬農依調配量秩序出豬。

    黃加安指出，雲林肉品市場沒有台中、彰化畜牧場豬隻來拍賣，恢復運宰遵照中央規定辦理，屠宰場只出不進，另禁運禁宰15天場內清消沒有中斷。

    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播