運宰禁令解除 雲林已做好供銷管控籲豬農不必恐慌

雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日宣布，6月中午12時恢復活豬運輸，7日0時恢復拍賣、屠宰，廚餘仍持續禁用。雲林縣府農業處表示，雲林仍禁止台中化製車進入雲林化製廠。雲林肉品市場強調，15天沒交易，恢復交易供需量都增加，雲林拍賣量增加為2700頭，供銷已做好溝通，豬價波動應該不大，豬農不用恐慌，務必依調配量秩序出豬。

縣府農業處長魏勝德指出，縣府持續禁止台中化製車進入雲林，因應恢復運宰，縣府持續加強畜牧場豬隻健康管理，獸醫師到場查察，並針對斃死豬數量、外觀加強監測，若有異樣即取樣送驗，提醒豬農要落實消毒等防疫工作。

請繼續往下閱讀...

雲林肉品市場總經理黃加安表示，雲林原本每日拍賣量為2500頭，因禁宰15天數量增加，7日恢復拍賣量增加為2700頭，已透過共同輸銷與豬農、承銷商做好溝通，避免因豬隻爆量影響豬價。

黃加安說，15天沒交易，冷凍廠這幾天庫存量也減少，恢復拍賣供需量都增加，這幾天也一再與冷凍廠、承銷商溝通，盤點庫存恢復交易增加採購量，推測豬價波動不大，請豬農依調配量秩序出豬。

黃加安指出，雲林肉品市場沒有台中、彰化畜牧場豬隻來拍賣，恢復運宰遵照中央規定辦理，屠宰場只出不進，另禁運禁宰15天場內清消沒有中斷。

雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

雲林肉品市場加強拍賣場內各場區清消。（圖由雲林肉品市場提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法