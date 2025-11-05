為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫科女神馮琪淯現身台大醫院？ 學長曝近況：申請當這科住院醫師

    2025/11/05 20:42 即時新聞／綜合報導
    台大醫科女神馮琪淯據稱申請到台大醫院耳鼻喉科擔任住院醫師。（圖翻攝自IG：＠spottedclaw0415）

    台大醫科女神馮琪淯據稱申請到台大醫院耳鼻喉科擔任住院醫師。（圖翻攝自IG：＠spottedclaw0415）

    曾以榜首之姿考上台大醫學系的學霸「小馮」馮琪淯，擁有甜美長相和姣好身材，吸引大批粉絲追蹤。如今這位「醫科女神」已畢業，進入醫院進行PGY（Post-Graduate Year training，畢業後一般醫學訓練），並申請到台大醫院耳鼻喉科擔任住院醫師，但是否順利錄取還不知道。

    馮琪淯2018年以全校第1名考進台大醫學系，廣大鄉民馬上注意到她的亮麗外表，在PTT一夕爆紅。不過馮琪淯生活低調，雖然成為鄉民女神，但IG設為不公開，不過還是有超過8萬人追蹤。

    近日台大醫學系學長、現任台南悅齡復健科診所院長楊國生醫師，在Threads上分享醫師、醫學生專屬匿名社群「A-Pen」上，有關台大醫住院醫師放榜消息，不過沒有公布榜單，只開放讓申請當事人查詢。楊國生苦笑，「美其名是保護個資，實際上是太難看不想被拿來做文章，堂堂寶山竟淪落至此」。楊國生最後還透露，「BTW（順帶一提），當年紅極一時的小馮申請ENT（耳鼻喉科住院醫）」。

    網友紛紛表示，「時間過真快，想不到小馮也當R（Resident，住院醫師）了」、「ENT賺錢科呀」、「ENT是開業熱門」、「小馮在哪間醫院PGY？」、「沒在台大PGY要申請台大小科有難度吧」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播