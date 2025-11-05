醫科女神馮琪淯現身台大醫院？ 學長曝近況：申請當這科住院醫師

台大醫科女神馮琪淯據稱申請到台大醫院耳鼻喉科擔任住院醫師。（圖翻攝自IG：＠spottedclaw0415）

曾以榜首之姿考上台大醫學系的學霸「小馮」馮琪淯，擁有甜美長相和姣好身材，吸引大批粉絲追蹤。如今這位「醫科女神」已畢業，進入醫院進行PGY（Post-Graduate Year training，畢業後一般醫學訓練），並申請到台大醫院耳鼻喉科擔任住院醫師，但是否順利錄取還不知道。

馮琪淯2018年以全校第1名考進台大醫學系，廣大鄉民馬上注意到她的亮麗外表，在PTT一夕爆紅。不過馮琪淯生活低調，雖然成為鄉民女神，但IG設為不公開，不過還是有超過8萬人追蹤。

近日台大醫學系學長、現任台南悅齡復健科診所院長楊國生醫師，在Threads上分享醫師、醫學生專屬匿名社群「A-Pen」上，有關台大醫住院醫師放榜消息，不過沒有公布榜單，只開放讓申請當事人查詢。楊國生苦笑，「美其名是保護個資，實際上是太難看不想被拿來做文章，堂堂寶山竟淪落至此」。楊國生最後還透露，「BTW（順帶一提），當年紅極一時的小馮申請ENT（耳鼻喉科住院醫）」。

網友紛紛表示，「時間過真快，想不到小馮也當R（Resident，住院醫師）了」、「ENT賺錢科呀」、「ENT是開業熱門」、「小馮在哪間醫院PGY？」、「沒在台大PGY要申請台大小科有難度吧」。

