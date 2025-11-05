活豬明解封 台中首日進豬2200頭比平日多1成

台中市各公有市場5日持續進行清潔與消毒作業，為明天凌晨豬肉恢復運宰預做準備，確保市場環境衛生安全。（記者廖耀東攝）

台中豬場爆非洲豬瘟疫情，全國活豬禁運、禁宰15天，中央疫情應變中心宣佈明（6）日中午恢復活豬運輸、後（7）天凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府今天下午到建國市場等公民有等50攤溫體溫肉攤，展開清消，解禁開市首日是否造成供需混亂，經發局長張峯源表示，中央調節首日進豬約2200頭進台中，比平日約多1成左右。

台中市豬肉市場每日進豬量約1800到2000頭，張峯源表示，中央疫情應變中心對全國猪市進行調節，管控拍賣頭數、進市場數量，首日計畫調節進豬量約2200頭，以滿足市場需求量。

建國市場主委蔡玲欽說，市場15天沒溫體豬可買賣，嚴重影響攤商、小吃及相關產業生計，攤商已經做好準備開市。

全國6日中午12點起解除禁止活豬運輸，7日午夜零點起解除禁止換賣屠宰，但現階段仍禁止廚餘養豬。

為因應明天陸續恢復豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，市府今天展開屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消，其中今天清消溫體豬肉攤16攤，明天34攤，準備後天開市。

張峯源也說，溫體豬肉攤停市15天，針對市府列管418攤豬肉攤，除了中央補貼每攤補助3萬元，市府加碼每天1000元，等於一攤共補助4萬5000元。

豬瘟抗疫多日，明天凌晨豬肉將恢復運宰，市場豬肉攤商販售多日的冷凍豬肉，終於迎來「春天」。（記者廖耀東攝）

全國明（6日）天恢復活豬運輸、後（7日）天凌晨重啟拍賣屠宰，建國市場展開消毒防疫，準備開市。（記者蔡淑媛攝）

建國市場展開消毒防疫，準備7日開市。（記者蔡淑媛攝）

