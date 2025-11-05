為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    吃菜脯蛋「舌頭割傷」！花蓮男衝急診胃鏡夾出「玻璃碎片」

    2025/11/05 17:01 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮賴姓男子在臉書花蓮同鄉會貼文說，吃菜脯蛋發現有碎玻璃。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」）

    花蓮賴姓男子今天在臉書「花蓮同鄉會」貼文指出，昨天向北埔一家小吃攤訂購外送菜脯蛋餐盒，食用時感覺異常堅硬且舌頭被割傷，發現餐盒內竟有約2公分的玻璃碎片，他立即向店家反映，經急診斷層掃描及胃鏡檢查證實胃內有玻璃，現正留院觀察。對此，店家回應，第一時間趕赴醫院，產品已投保，不會推卸責任，將交由保險公司處理。

    賴姓男子貼文說，昨天中餐和公司統一訂花蓮北埔一家店，吞了一口感覺喉嚨有異物刮過，想說是什麼？是菜脯很硬嗎？開始翻結果就找到了玻璃，馬上打給店家反映，照了斷層掃描發現有玻璃在胃裡面，馬上進行胃鏡手術取出，過程非常的難受，手術中發現食道及胃部明顯受傷，最後嚴重作嘔反應玻璃不見，醫生只好挖出胃全部的東西。

    手術結束後再度打給店家，店家只留電話並說會找他們的保險公司聯絡，但今天上午都沒有任何來電憤而貼文。不過，賴先生下午4點更新說，店家已有關心了，保險也打給他，這篇問題重點已經解決了，其他事情就等出院後跟店家做調解。

    店家解釋說，昨天下午1點即趕赴急診室慰問，但賴男正接受診治，僅能留下聯絡方式，下午15時再度致電，對方未接聽；店家強調，顧客反映餐點異物時已大為震驚，立即建議就醫並積極聯繫，店內產品皆有投保，絕不推卸責任，對於玻璃來源，店家無預設立場，已檢視廚房監視器及製作流程，僅菜脯為親手清洗，送餐過程未經外送員，店家重申，將全力協助顧客，並承諾不會逃避責任。

    賴姓男子在臉書花蓮同鄉會貼文說，吃菜脯蛋發現有碎玻璃。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」）

