11/7豬隻恢復拍賣屠宰 彰化首日總量管制2400頭

彰化肉品市場7日恢復豬隻拍賣，超出總量管制，豬隻需在繫留場內等待。（記者張聰秋攝）

非洲豬瘟禁運禁宰措施將於後天（7日）解封，全國第三大養豬縣的彰化縣，將配合中央啟動交易總量管制，7日當天彰化肉品市場交易量控制在2400頭左右，量超出就需留在繫留場內，隔天才能進場交易。

縣府農業處指出，疫情前單日彰化交易量約1800到2000頭間，這次解封後會增加1到2成，而解封首日量會明顯增加，將控制在2400頭。

農業處指出，農業部因應非洲豬瘟防疫期間臨時毛豬供銷業務及調配召開第2次會議邀集各地肉品市場、產銷單位、養豬協會、冷凍公會等單位，為維護交易秩序，會中決議請各肉品市場於配合農業部產銷調節期間，準確實施交易總量管制，以共同運銷管道供應為主，彰化縣肉品市場將依據農業部總量管制進行調配數量管制，7日2400頭，之後視情況調整在過去單日增加1到2成浮動調整，籲請豬農依中央管制頭數秩序出豬，以穩定供需平衡。

農業處表示，縣府今天（5日）召開因應非洲豬瘟防疫期間臨時毛豬供銷業務及調配第1次會議，會中決議請彰化肉品市場確實依農業部總量管制調配頭數，落實確認三方（包含豬農、押運及供銷單位）聯絡，以達總量管制之目標；另為維持豬肉價格平穩，必要時，會讓肉品市場提高採購量做加工用，以穩定豬價，同時要求肉品市場落實場域內外清潔消毒工作，共同防堵非洲豬瘟疫病風險。

彰化縣政府農業處宣布，7日解封恢復豬隻拍賣，肉品市場會調控拍賣數量。（記者張聰秋攝）

