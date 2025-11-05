為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    梧棲非洲豬瘟案場涉違規分讓廚餘與申報不實 最重罰1300萬元、關3年

    2025/11/05 16:50 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季（中）等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央疫調發現，梧棲清潔隊將廚餘違規流用給C豬場，案場也分讓給C場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）表示，因案場跟C場涉申報不實，最高可處3年以下有期徒刑併科最高1千萬元罰金，案場又因違規分讓，最高可罰3百萬元罰鍰。

    中央疫調報告指出，梧棲養豬場最可能的病源來自未蒸煮完全的廚餘，更追查發現，台中梧棲清潔隊的廚餘除提供給案場外，另還提供給登記飼養超過1千頭的C養豬場，案場載運廚餘後，隨該場豬隻在10月10日後開始出現大量死亡，廚餘無法使用完畢，也會分讓廚餘給C豬場，C場有依照規定蒸煮廚餘並上傳資料，該場採檢呈現陰性。

    針對案場與C場使用廚餘情況，環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，台中梧棲案場與C養豬場都涉及申報不實，依「廢清法」第48條規定，可處3年以下有期徒刑併科最高1千萬元以下罰金；另案場還違規將廚餘分讓給C養豬場，依「廢清法」第31條、第36條規定，可處6千到3百萬元以下罰鍰，亦即該案場最高可能會被罰1300萬元，還要坐牢。

    應變中心也宣布在廚餘蒸煮查核無法落實、監控無法即時、法令完備之前，仍維持禁用廚餘養豬，農業部長陳駿季表示，在蒸煮設備沒辦法即時連線之前，環境檢核的廚餘養豬戶都不可使用廚餘，他強調原本廚餘養豬就是原則禁止、由地方政府決定是否例外開放，但在還沒辦法達到這3大前提前，仍維持禁用，至於是否透過擴大設廚餘共同蒸煮中心供應安全的廚餘等，還會持續研議相關方案。

    因廚餘維持禁用，針對廚餘養豬戶是否會持續提供飼料差額補貼，陳駿季表示，因牽涉到整體廚餘政策，還待跟環境部有後續討論。

