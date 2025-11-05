中央大學成立氫能研究中心 領航淨零轉型接軌國際

中央大學舉行「氫能研究中心開幕典禮暨與德國于利希研究中心合作備忘錄簽署儀式」。（中央大學提供）

中央大學今天舉行「氫能研究中心」開幕典禮，中心並與德國于利希研究中心（IET-1, Forschungszentrum Jülich）簽署合作備忘錄。中央大學校長蕭述三說，氫能是實現淨零轉型的重要關鍵，希望設置氫能研究中心能全面布局氫能技術研發、政策推動、人才培育等，並成為台灣氫能科技與國際接軌的連結節點。

中央大學呼應「2050淨零排放」政策與國際趨勢，今天成立氫能研究中心，中心主任曾重仁說，中心的願景是「打造氫能技術與永續應用的創新樞紐，領航能源轉型與碳中和未來」，除了基礎研究，也將推動產業鏈整合規劃，以實證研究與社會參與來促進氫能知識的普及與應用實踐。

請繼續往下閱讀...

曾重仁今天代表氫能研究中心與德國于利希研究中心主任艾歇爾簽署合作備忘錄，啟動台德氫能研究的夥伴關係，曾重仁說，雙方將於電解水製氫、燃料電池材料與系統整合、減碳科技、數位孿生、智慧電網等領域，展開長期合作。

受邀出席的國科會副主委林法正認為，氫能為淨零的關鍵技術之一，也是國科會「永續及前瞻能源科技發展」的重要推動方向，中央大學成立氫能研究中心，正是呼應這項國家戰略，也展現學校在氫能研發的豐沛能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法