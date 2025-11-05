竹縣竹中國小校友林鈺婷帶師生參與創作 發表客語校歌及MV首映

竹中國小邀請由傑出校友、客語創作歌手林鈺婷，帶領全校師生一同參與創作與練唱的客語校歌〈最得人惜个竹中國小〉。（竹中國小提供）

新竹縣竹東鎮竹中國小今天舉行〈童揚客聲‧好韻味—竹中國小客語校歌發表會〉，推出由傑出校友、知名客語創作歌手林鈺婷，帶領全校師生一同參與創作與練唱的客語校歌〈最得人惜个竹中國小〉，同時發表校歌MV首映，影片中收錄了校園美景、師生互動、課堂與活動片段，展現竹中國小活力與人文氣息。

校長范靜玉表示，音樂是最美的語言，這首校歌是學校推動客家文化教育的重要里程碑，感謝客委會及各界的支持，讓全校師生能與傑出校友林鈺婷一同參與創作與練唱。 透過校歌讓孩子在歌聲中親近母語、感受文化，未來將把校歌融入客語課程，讓客語以最自然的方式在校園中流傳。

請繼續往下閱讀...

發表會由竹中國小客家獅隊揭開序幕，接著登場的〈HAKKA @ 竹中〉，由幼兒園及中低年級學生表演。當全校首次合唱〈最得人惜个竹中國小〉時，悠揚旋律與深情歌詞交織，孩子們天真唱出對母校的熱愛。

竹中國小長期重視語文、閱讀、藝術與國際教育，擁有優美的「玉山圖書館」、珍貴的「古石碑」，以及活躍的藝術教育活動與國際教育交流。這些學校特色和校園意象都融入歌詞中，讓歌曲更貼近生活、充滿竹中風情。另一高潮為校歌MV首映，影片中收錄了校園美景、師生互動、課堂與活動片段。

林鈺婷分享創作歷程，她說：「能為母校寫歌，是無比榮耀與感動。這首歌就像一首溫暖的童謠，希望孩子在歌聲中自然說客語，讓文化在生活中延續。」她特別感謝校長與師長團隊的支持，讓創作過程更貼近學校精神與教育理念。

竹中國小長期重視語文、閱讀、藝術與國際教育，今天更推出客語校歌。（竹中國小提供）

新竹縣竹東鎮竹中國小今天盛大舉行〈童揚客聲‧好韻味—竹中國小客語校歌發表會〉。（竹中國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法