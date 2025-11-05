新北美術館開幕入園人次遞減 侯友宜：三鶯線通車將結合推廣

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市美術館在今年4月開館，市議員劉哲彰今（5）日在市政總質詢中指出，該館從規劃到開幕，歷時10年時間，斥資近30億元的重大建設，入園人次卻不如預期，靠世界壯年運動會、國慶升旗等活動支撐，甚至仍有市民不知新北已有美術館，盼市府妥適規劃，增加觀光誘因。市長侯友宜回應，捷運三鶯線有一站就設在美術館正門口，屆時通車會串連周邊景點推銷，未來也規劃結合旅行社行銷。

劉哲彰指出，美術館是市府歷經10年、斥資近30億元的重大建設，參觀人數卻不如預期；從今年4月25日開館以後，無論是入園、入館人次都不理想，5月有世壯運閉幕式支撐，入園人次達21萬多人次，後續入園人次呈遞減趨勢，到10月國慶升旗典禮、斯巴達競賽而增加，與美術館本身並無直接關係。

請繼續往下閱讀...

劉哲彰說，仍有民眾不知新北已有美術館，有人覺得太遠，其實會去美術館的族群較為固定，呼籲文化局提升入館誘因、主題多元化、結合周邊觀光景點，讓民眾不是因「活動」而去，而是因「美術館」本身而去，亦可比照中南部結合旅行社推出一日遊、二日遊收費遊程。

侯友宜表示，交通確實是問題，三鶯線通車後有望解決此問題，屆時民眾可搭捷運前往暢遊，市府將連結周邊老街等景點推廣，美術館展覽主題也希望串連民眾的喜好，已責成文化局做好全年度系列規劃；市府也規劃未來美術館會結合旅行社，串起周邊景點、規劃優惠等，吸引民眾團進團出一起來旅遊。

劉哲彰統計新北市美術館開館後，入園人次呈遞減趨勢。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法