熊貓「一功能」形同虛設？ 網友曝親身經驗：用了還會被外送員罵

叫外送已經成為民眾日常習慣。示意圖。（資料照）

叫外送已經成為民眾日常習慣，有網友指出，外送平台熊貓（FoodPanda）上的「預約訂單」功能，卻時常出現「提早送到」狀況，引起大量網友熱議。不少網友感同深受，更有不少網友曝親身經驗，表示用了預約訂單，結果餐點比預期時間更早到沒辦法領時，還會被不耐煩的外送員罵，批評該功能根本形同虛設。

有粉專日前轉發一名學生在 Threads 上的抱怨文章，文中學生指出，他明明使用預約訂單功能，將時間選在中午12點到12點15分的區間，沒想到，外送員11點45分就已經送達，10幾分鐘後還不耐煩的問他：「還要再等多久？」並抱怨「已經等快20分鐘了」，而網友只能回他「我們12點才下課」。

文章發布後，引發大量網友熱議，留言區不少網友質疑：「熊貓不對外送方顯示預訂單是熊貓的問題，怎麼會怪消費者，以消費者的立場12點到12點15才是準時抵達吧」、「這是平台的問題！也是菜鳥貓的問題，看到是學校的單不該接的」、「熊貓預訂單就是個笑話，商家設定1130開始營業，客人可以預訂11:15的單」。

也有外送員直接留言：「外送員看不到你是不是預定單啦，能取到餐就會送，不要拖到他們的時間，尤其是餐期時段」、「熊貓的系統，客戶訂餐時可以選取預訂功能，但是在外送員這邊是完全不顯示的，所以外送員接到單就是盡速送達。結論就是訂餐的人請直接無視預訂功能，那個實際上無用」。

不過，也有網友給出實際建議，表示可以「直接把名字，改成預定訂單跟時間」，如此外送員在訂購人姓名就可以得知是預定的訂單。

熊貓的預約訂單功能挨轟。（取自熊貓）

