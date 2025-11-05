為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三重魯肉飯變素肉飯遭顧客怨「未先告知」 消保官稽查有明確標示

    2025/11/05 16:17 記者黃政嘉／新北報導
    新北市三重區1間魯肉飯店以素肉代替魯肉販售，消費者不滿未提前告知，消保官現場稽查發現店家有貼出告示。（新北市消保官提供）

    新北市三重區1間魯肉飯店以素肉代替魯肉販售，消費者不滿未提前告知，消保官現場稽查發現店家有貼出告示。（新北市消保官提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁運禁宰，近日有網友稱新北市三重區1間知名魯肉飯店以素肉代替魯肉販售，但卻未事先告知引起不滿而PO網爆料，新北市消保官及衛生局今天前往稽查，發現店家在點餐處已明確標示「肉燥中有添加部分素肉。」消保官請業者多貼幾張告示並加強溝通，避免消費者產生誤會、紛爭。

    新北市消保官鍾佳儒表示，經過稽查，現場點餐處已有明確標示肉燥中有添加部分素肉，另請業者於店內多貼幾張告示，標示清楚，並加強與消費者溝通，客人點餐時可主動說明食材內容一事。

    鍾佳儒說，該業者表示10天前因為豬肉不夠，所以開始添加素肉，並有張貼告示，目前業者尚未接獲消費者要求退費，若有民眾提出要求，業者說願重做其他品項取代，而若肉品市場持續沒有解封，業者將停賣滷肉飯；另業者為傳統老店家，並未與外送平台合作，若有合作外送或網路訂餐，也應於網頁清楚告知肉燥有添加素肉。

    新北市消保官請業者加強溝通、多貼告示。（新北市消保官提供）

    新北市消保官請業者加強溝通、多貼告示。（新北市消保官提供）

    新北市三重區1間知名魯肉飯店以素肉代替魯肉販售。（新北市消保官提供）

    新北市三重區1間知名魯肉飯店以素肉代替魯肉販售。（新北市消保官提供）

    新北市三重區1間知名魯肉飯店因豬肉短缺，以素肉代替魯肉販售。（新北市消保官提供）

    新北市三重區1間知名魯肉飯店因豬肉短缺，以素肉代替魯肉販售。（新北市消保官提供）

