新社花毯節11/8登場 豐原轉運中心提供免費接駁車

豐原轉運中心利用空間舉辦表演與餐車市集。（市府提供）

「2025新社花海暨台中國際花毯節」8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，豐原轉運中心為接駁車「豐原線」的起迄點，活動期間民眾可在第六月台（臨豐陽路）上、下車，當日起逢週五六日，會舉辦餐車市集和樂團等的精彩表演，2樓還有健身中心供民眾揮汗運動。

今年花毯節以動畫「飛天小女警」為主題，推出多款限定主題裝置與主題館，花區面積達2公頃，融合時尚卡通與自然花卉，打造一場視覺與創意兼具的花海饗宴；景觀區內也採用多種當季花卉與雜糧作物搭配周邊觀光農園、民宿與採果市場。

交通局長葉昭甫表示，為使民眾便利前往，活動期間會場周邊將實施交通管制，交通局規劃接駁車平日豐原線、松竹線與太原線三條路線；假日再增東勢線及會場環線（展區巡迴路線）加強疏運。其中「豐原線」以豐原轉運中心為起迄點，串聯豐原都會區與新社花海會場，提供便捷的交通服務。

交通局表示，豐原轉運中心承擔花毯節接駁任務外，活動期間更化身歡樂嘉年華，將於11月8日至11日、11月14日至18日、11月21日至25日、11月28日至30日，連續四週安排多組藝文團體接力演出，包括樂團表演、吉他彈唱、中國笛演奏及向日光視障樂團等，讓等車旅客也能享受音樂與藝術氛圍。現場同時設有主題餐車市集，集結多款在地美食與特色小吃，讓賞花旅程更添風味。

