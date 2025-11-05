「愛的小飛俠」前進校園 車禍癱瘓的搖滾歌手分享生命歷程

「愛的小飛俠行動」關懷團隊前進校園，生命鬥士李振全分享自身故事，期勉學子勇敢走出逆境。（中華醫事科大提供）

「愛的小飛俠」行動關懷團隊今天前進校園，成員之一的李振全，原是創作型搖滾歌手，13年前的一場車禍，導致脊椎受傷，終身以輪椅代步，他以音樂會的形式進行演講，分享自身奮鬥的經歷，鼓勵學子永遠都不要放棄，勇敢挺過逆境，並呼籲大家注意交通安全，平安、健康地活出精彩人生。

愛的小飛俠行動關懷團隊由林芳慶、羅妍壹發起成立，帶領5位脊椎損傷而坐輪椅的身障者深入校園，進行生命教育宣導，今天前往中華醫事科大，由李振全擔綱演說，分享他音樂創作的故事，還有自己如何走出車禍癱瘓的哀痛，成為生命鬥士的歷程，現場座無虛席。

41歲的李振全，大學時曾獲全國熱音比賽冠軍，展現演唱的天賦，未來發展令各界期待，就在嶄露頭角之際，卻發生嚴重車禍，頸部以下全身癱瘓，從此必須靠輪椅代步，人生陷入黑暗，讓他傷心欲絕。

李振全提到，療養過程中一度想自我放棄，多虧家人與朋友不斷給予鼓勵，讓他重拾寫歌的興趣，由於手不聽使喚，都得靠嘴唇控制滑鼠來創作，雖然辛苦，但已找回的動力，再度奮發向上，朝全新的目標邁進。

他攜手最佳夥伴，成立「阿全與朋友們」樂團，並加入慈善團體，藉由自身慘痛的故事，輔以車禍影片，並穿插演唱來宣導交通安全，希望喚起大家珍惜生命。

李振全表示，自己沒有被身體癱瘓帶來的挫折擊倒，而是以堅強的意志重新站起來，他用音樂記錄生命的勇氣與希望，勉勵師生不要輕言放棄。

演講過程中，李振全也唱出了一系列的自創歌曲，每段旋律都承載著他對生命的熱愛與對安全的呼籲，讓學子們相當感動，有的甚至紅了眼眶。

李振全指出，生命無法重來，安全絕對不能忽視，希望自己的演說，能夠觸動每個人的心，帶來正能量。

校方舉辦「癱瘓者生命故事分享暨交通安全宣導音樂演講」，邀請愛的小飛俠行動關懷團隊前來，並呼籲要遠離毒品，期盼每隔人都能被珍惜、守護，平安與健康地成長。

「愛的小飛俠行動」關懷團隊前進校園，成員之一的李振全分享自身的生命故事，期勉學子不要輕言放棄，勇敢走出逆境。（中華醫事科大提供）

