中興大學研發「有聽覺的衣服」 遠端聽診不漏拍、跟ChatGPT聊天

中興大學材料工程系教授賴盈至團隊，有鑑於智能手錶已能偵測脈搏，聯想到開發更便利的「穿戴式裝置」，利用衣服常出現靜電與說話聲波造成靜電振動下產生的電訊號，連結電腦辨識電訊號，讓「衣服有聽覺」；因新冠肺炎疫情期間採遠端線上問診，但供醫師判斷重要聽診無法執行，他延伸利用「衣服聽覺」偵測人的心跳心音，有助替代聽診器未來提供遠距醫療使用。

賴盈至說，聽診器是最常見、普遍的診療工具，但無法配合遠端醫療，尤其新冠疫情期間，醫療行為改變，線上問診仍有侷限，如今已有智能手錶能偵測使用人的脈博心跳等，聯想開發更便利的「穿戴式裝置」。

賴盈至指出，團隊想到電影超級英雄中的蜘蛛人、鋼鐵人等的衣服能進行生理訊號的監測，甚至可以透過衣物跟他人溝通，因為衣服貼心穿著，決定從研發「衣服聽覺」著手，考量衣服纖維會削弱音波的震盪，另在衣服上加裝偵測聲音變備如麥克風等，又有電池厚重、堅硬等問題，不適合穿戴使用，團隊決定利用衣服常出現的「靜電」下手。

賴盈至說，靜電主要來自皮膚上的電荷跟衣物摩擦後產生，平時講話的聲波其實會造成衣服振動，也會連帶振動衣服上的靜電，所產生的電訊號就可以供判別利用；但聲波很小要產生電訊號並不容易，團隊利用特殊的奈米材料塗層增大靜電電荷，不必大聲喊話就能偵測到穩定電訊號。

賴盈至指出，團隊將偵測到的電訊號連結電腦等機器學習辨識內容，目前經多方測試，透過衣服「聽到的訊號」，能與電腦ChatGPT溝通，已能辨識10句話內的內容，且正確率可達9成，等於讓衣服「有聽覺」。

賴盈至指出，衣服有聽覺後，經放大訊號處理，甚至可以聽到心跳心音，且收訊穩定不會出現「漏拍」情況，另因心跳有一定頻率，相關設計會經由機器的學習，將超過範圍的頻率篩掉，即使置身吵雜環境也不會干擾「衣服的聽覺」。

他強調，這項技術可運用在遠端醫療，未來醫師不必親臨現場、不必借聽診器，也能接收到衣服「聽」到的電訊號診判斷有沒有健康問題。

