2階段解禁！明午12時起恢復活豬運載 7日0時起開放拍賣屠宰

非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部實施禁運禁宰措施，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）表示，因國內除梧棲場外沒有其他疫情，認為已經達到清零目標，將自6日中午12時候恢復活豬載運，7日凌晨0時開始開放拍賣與屠宰場屠宰，分2階段解禁，至於廚餘仍維持禁用。

應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，自10月21日發現首例疫情，經查案廠相關關聯場與全國養豬場，都沒有其他案例，已達到預期目標，因此經專家會議討論後，決定分2階段解禁，首先是6日中午12時起恢復活豬載運，7日凌晨0時起解禁批發拍賣屠宰，他也感謝這些天來所有豬農與從業人員的配合，也指出相關補助方案將自11月7日起開始接受申請。

請繼續往下閱讀...

陳駿季進一步指出，因中央疫調的報告發現，這次的疫情就主要是來自沒有蒸煮完全的廚餘，因此在廚餘徹底蒸煮落實、監控即時、法令完備的3大前提還沒滿足前，都不會開放使用廚餘餵食豬隻。

陳駿季︰屠宰市場運豬車有死豬 年底前一律送檢

陳駿季表示，雖然目前已經達到清零目標，但防疫工作不會間斷，所有運載到批發市場途中死亡豬隻、屠宰過程中有異樣的豬隻，在年底前都會一律送檢，以確保是否還有其他疑似病例，讓疫情不再發生。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，目前仍維持禁止使用廚餘，相關稽核工作仍會持續進行，也表示學校團膳的廚餘清運等仍會協助，所需費用由中央補助。

防檢署組長林念農表示，相關受影響的從業人員這段時間生計受到影響，因此11月7日起開放申請相關補助，申請期間為期1個月，並以郵戳為憑，相關補助包含豬農延遲上市的飼料費補貼，還有廚餘養豬場的飼料差額補貼，清運廚餘的油資等，肉品市場與傳統肉攤的補助等。

經濟部說明，肉攤相關補助已由地方政府協助造冊，造冊後會送入商業發展署並將3萬元補助撥入肉攤帳號，另為確保食品安全，因此都會要求所有肉攤都要在11月7日前清消完成。

非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會，農業部防檢署長杜麗華（右）、農業部防檢署組長林念農（左）等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法