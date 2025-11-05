為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    要有豬肉吃了！卓榮泰預告今將宣布解禁

    2025/11/05 15:37 記者鄭景議／台北報導
    行政院長卓榮泰今下午2時參加「118海巡節慶祝活動表揚典禮」時表示他「已經收到好消息」，台灣人民很快就有豬肉吃了。（記者鄭景議翻攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出全國豬隻禁運禁宰15天措施圍堵疫情，該措施將於明（6）日中午12時屆期。非洲豬瘟中央災害應變中心預計在今日下午3時30分許討論是否解禁或延期，不過卓榮泰下午2時參加「118海巡節慶祝活動表揚典禮」時，表示他「已經收到好消息」，並要海巡弟兄趁假期在國內走走，多吃豬肉。

    卓榮泰表示，118海巡節這個海巡人員專屬節日今年將首度施行放假，鼓勵大家多利用假期出遊、放鬆，剛好近期要普發現金1萬元，國內旅遊現在有許多補助與優惠，大家也可以領取相關獎勵金，多多參與國內旅遊、品嚐台灣在地的美食。

    卓榮泰說，非洲豬瘟中央災害應變中心本在今日下午3時30分許討論是否解禁或延期，但他已經收到好消息，台灣人民很快就有豬肉吃了，所以鼓勵海巡弟兄在國內旅遊時，多吃台灣產品，尤其是台灣豬肉，幫忙支持我們的農業政策，當大家在旅遊中看到美麗的山海、品嚐國內的美食時，也會更深刻體會到，大家平日的努力工作，正是讓國人能夠安居樂業的基礎。

