特教兒遭不當管教校方冷處理 家長等無蔣萬安道歉怒轟「傲慢」

家長發現孩子身上的瘀青，追查才發現是被隨車教保員打。（林延鳳辦公室提供）

台北市議員林延鳳今（5日）揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達11天，學校通報機制失能。家長陳先生下午也出面受訪，控訴台北市長蔣萬安面對此事態度傲慢，要求蔣萬安好好督促底下的局處，不要讓家長提心吊膽。該校表示，確認隨車人員有不當行為後，已即刻解聘。

林延鳳今於蔣萬安專案報告質詢中指出，10月16日台北市某特教幼兒園發生孩童被校車隨車教保員毆打，導致孩子身體紅腫瘀青，家長通報學校後，學校卻沒有向教育局回報，更是等到11天後才查看到監視器畫面，這期間該教保員還持續送車；她要求蔣萬安針對通報失靈向家長道歉。

蔣萬安回應，教育局有向他回報這件事情，也即刻啟動調查，如果有延誤通報狀況，一定依法追究，會要求校方說明清楚，現在也積極調查當中，校方如有責任會依規定懲處；但隻字未提道歉。

林延鳳下午與陳先生召開記者會，林延鳳批評，難道家長想要蔣萬安一個道歉這麼難嗎？市長家中的孩子是寶，難道別人家的孩子是草嗎？

陳先生說，事發後可以明顯感覺到孩子有抗拒搭校車的狀況，這樣的狀況讓他們不知所措，而今天看到蔣萬安的態度，讓他感覺到非常的傲慢，針對這件事情市長的道歉是必須的，也希望蔣萬安能夠好好督促下級，別再讓家長提心吊膽。

林延鳳也指，該校校長過去在擔任主任時，就曾經因為隱匿校安事件不通報而被裁處，今年8月上任當校長後，短短兩個月又發生兩起事件，這校長真的適任嗎？如果無法獲得家長的信任，請他離開。

該校回應指出，針對隨車人員疑似不當管教爭議事件，事發隔天因家長會反應而知悉，當日立即進行校安通報、保留影像；事後，於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱，維護幼兒權益。

該校表示，向被害幼兒及家長表達真誠歉意，已召開校事會議，全部委任外聘專業人員組成處理小組，從速從嚴調查相關違失人員，並將爭議影像提供警方偵查。此外，並即刻啟動被害人保護措施，加強維護被害人受教權及身心安全維護，深切檢討隨車人員管理制度與流程，並全面強化特教學生安全防護與親師溝通。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

