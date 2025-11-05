為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    議員籲盡早公布新北大巨蛋選址憂越晚越貴 侯友宜：明年上半決定

    2025/11/05 15:36 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市府規劃建設新北大巨蛋，目前候選地址包括「樹林機五」與「淡海二期」。市議員洪佳君表示，樹林鄉親期盼大巨蛋落腳，市府卻要等明年才能公布選址，拖越晚開工，工程成本就越貴，盼市府說明公告時間。市長侯友宜、體育局長洪玉玲說，細部計劃做好就會宣布選址，委託顧問公司的標案預計下週決標，規劃半年做完評估報告後說明，最慢明年上半年做決定。

    洪佳君表示，工程越延後，經費就會越貴，盼市府盡早宣布大巨蛋落腳處，否則營建成本不斷上漲，別拖到要花「2顆蛋」的錢才蓋好「1顆蛋」，請市府說明何時宣布選址。

    侯友宜回應，細部計劃做好就會宣布，盼經專業評估才對外說明，因為公布細部計劃，要接受外界檢驗、要向未選中地點說明理由，相關規劃屆時都要明確告知大眾，後來才蓋的大巨蛋也要比既有的更好，最慢明年上半年做決定，期間盼不要給專業評估小組太多壓力，讓他們謹慎做好評估。

    洪玉玲表示，顧問公司委託案已經上網招標，預計下週決標，接續會進入小組討論，小組組成包括城鄉發展局、捷運工程局、經濟發展局等跨局處，還有景觀等各領域專家也要舉行會議討論，盼半年做好評估報告，提供市府對外做決策性說明。

