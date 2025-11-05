震福宮「強收普桌費」惹議 溪湖24年一科建醮陷收費風波

彰化溪湖將舉辦大建醮，鎮內宮廟震福宮近日公告「強收普桌費」，引起地方反彈。（翻攝臉書宗廟爆爆）

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，原是地方宗教盛事，但鎮內震福宮近日公告，要求居民「強制繳納」普桌費，每丁每口500元、每戶3000元，引起地方反彈。有民眾抱怨，一家五口光是丁口費就要2500元，再加上戶費共5500元，「普發1萬就沒了」。廟方表示，收費「還有商量空間」還沒定案，將再開會決定。

這份公告也被傳至臉書社團「宗教爆爆」張貼，指出彰化溪湖24年一科建醮，地方庒頭廟強制每戶繳錢，引發民眾熱議，「現在還有在收丁口錢」、「以前是挨家挨戶收丁口錢，現在直接用命令」、也有人說「一家四口就要5000元，這是在繳稅還是拜拜？」、「搞得好像村民欠廟方一樣」。

面對外界批評，震福宮出面澄清，指出此次清醮是溪湖鎮24年一度的重要活動，需龐大經費支應，且目前參與戶數僅約80戶，擔心資金不足，因此才暫訂每戶收3000元普桌費。廟方強調，「金額仍有討論空間」，會在下週召開里民大會聽取各界意見後，再決定最終方案，呼籲鄉親「先別急著上網批評」，希望活動最終能回歸祈福初衷。

溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，但若涉及「強制收費」確實容易引起爭議，已請廟方主委與地方居民再行溝通，避免活動失焦。

「搞得像在收保護費」，民俗專家蒲慶豐批評，「廟方不能因為要作大醮就強制收費，宗教信仰應該發自內心，神明都有大愛大德，並非沒繳錢的人就得不到平安庇佑。」他強調，收費問題應該與村民好好協調，不該讓宗教盛事變成民眾的經濟負擔。

震福宮表示，收費「還有商量空間」還沒定案，將再開會決定。

溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，已請廟方主委與地方居民再行溝通。

