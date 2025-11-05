為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    震福宮「強收普桌費」惹議 溪湖24年一科建醮陷收費風波

    2025/11/05 16:07 記者陳冠備／彰化報導
    彰化溪湖將舉辦大建醮，鎮內宮廟震福宮近日公告「強收普桌費」，引起地方反彈。（翻攝臉書宗廟爆爆）

    彰化溪湖將舉辦大建醮，鎮內宮廟震福宮近日公告「強收普桌費」，引起地方反彈。（翻攝臉書宗廟爆爆）

    彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，原是地方宗教盛事，但鎮內震福宮近日公告，要求居民「強制繳納」普桌費，每丁每口500元、每戶3000元，引起地方反彈。有民眾抱怨，一家五口光是丁口費就要2500元，再加上戶費共5500元，「普發1萬就沒了」。廟方表示，收費「還有商量空間」還沒定案，將再開會決定。

    這份公告也被傳至臉書社團「宗教爆爆」張貼，指出彰化溪湖24年一科建醮，地方庒頭廟強制每戶繳錢，引發民眾熱議，「現在還有在收丁口錢」、「以前是挨家挨戶收丁口錢，現在直接用命令」、也有人說「一家四口就要5000元，這是在繳稅還是拜拜？」、「搞得好像村民欠廟方一樣」。

    面對外界批評，震福宮出面澄清，指出此次清醮是溪湖鎮24年一度的重要活動，需龐大經費支應，且目前參與戶數僅約80戶，擔心資金不足，因此才暫訂每戶收3000元普桌費。廟方強調，「金額仍有討論空間」，會在下週召開里民大會聽取各界意見後，再決定最終方案，呼籲鄉親「先別急著上網批評」，希望活動最終能回歸祈福初衷。

    溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，但若涉及「強制收費」確實容易引起爭議，已請廟方主委與地方居民再行溝通，避免活動失焦。

    「搞得像在收保護費」，民俗專家蒲慶豐批評，「廟方不能因為要作大醮就強制收費，宗教信仰應該發自內心，神明都有大愛大德，並非沒繳錢的人就得不到平安庇佑。」他強調，收費問題應該與村民好好協調，不該讓宗教盛事變成民眾的經濟負擔。

    震福宮表示，收費「還有商量空間」還沒定案，將再開會決定。（記者陳冠備攝）

    震福宮表示，收費「還有商量空間」還沒定案，將再開會決定。（記者陳冠備攝）

    溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，已請廟方主委與地方居民再行溝通。（記者陳冠備攝）

    溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，已請廟方主委與地方居民再行溝通。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播