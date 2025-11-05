咖啡廳遇國中生聊「期貨零股」 網友一看地點秒懂：不意外

知名造型師李明川分享，在咖啡廳看見兩名國中生討論「期貨」與「零股投資」，示意圖。（法新社）

理財觀念越來越普及，連國中生也開始提早接觸投資。知名造型師李明川分享，在咖啡廳看見兩名國中生討論「期貨」與「零股投資」，讓他忍不住感嘆自己當年的國中生活。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

李明川昨天在臉書粉專發文分享，在咖啡廳裡看見兩名國中生，原以為他們會像一般的青少年一樣玩電動遊戲，沒想到兩人卻在討論「期貨」與「零股投資」，讓他當場愣住，忍不住驚呼，「天兒呀～我國中的時候都在幹嘛」？

貼文曝光後，網友紛紛回憶起自己的童年回憶，「國中時期…在圈郵購、聊即時通、玩天堂」、「我那時還在逛無名小站」、「看言情小說跟蠟筆小新」、「我國中在跟媽媽要錢」、「天啊～我還在為了下課搶球場而努力」、「我們國中都集合學校對面小騎士聊金城武、郭富城、林志穎」。

另有不少網友分析，時代不同，加上物價攀升、通膨壓力，不少家長會提早灌輸投資觀念，「現在很多家長已經國小就給孩子灌輸投資的事了，所以估計也是受他父母影響吧」、「時代不同了，現在的年輕人如果不媽寶不靠爸的話，當然要拼投資收入」。更有家長現身表示「我家小五和國一的，壓歲錢都拿去買黃金存摺，天天盯金價看漲跌」。

此外，有眼尖網友一眼認出地點就在台北天母，笑說，「正常啊，這裡可是天母呢！父母從小是給孩子0050當零用錢的，父母也鼓勵他們若能透過買賣0050自己賺錢，來回賺價差，也是他們的能耐」。

