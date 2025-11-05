為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    咖啡廳遇國中生聊「期貨零股」 網友一看地點秒懂：不意外

    2025/11/05 17:22 即時新聞／綜合報導
    知名造型師李明川分享，在咖啡廳看見兩名國中生討論「期貨」與「零股投資」，示意圖。（法新社）

    知名造型師李明川分享，在咖啡廳看見兩名國中生討論「期貨」與「零股投資」，示意圖。（法新社）

    理財觀念越來越普及，連國中生也開始提早接觸投資。知名造型師李明川分享，在咖啡廳看見兩名國中生討論「期貨」與「零股投資」，讓他忍不住感嘆自己當年的國中生活。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

    李明川昨天在臉書粉專發文分享，在咖啡廳裡看見兩名國中生，原以為他們會像一般的青少年一樣玩電動遊戲，沒想到兩人卻在討論「期貨」與「零股投資」，讓他當場愣住，忍不住驚呼，「天兒呀～我國中的時候都在幹嘛」？

    貼文曝光後，網友紛紛回憶起自己的童年回憶，「國中時期…在圈郵購、聊即時通、玩天堂」、「我那時還在逛無名小站」、「看言情小說跟蠟筆小新」、「我國中在跟媽媽要錢」、「天啊～我還在為了下課搶球場而努力」、「我們國中都集合學校對面小騎士聊金城武、郭富城、林志穎」。

    另有不少網友分析，時代不同，加上物價攀升、通膨壓力，不少家長會提早灌輸投資觀念，「現在很多家長已經國小就給孩子灌輸投資的事了，所以估計也是受他父母影響吧」、「時代不同了，現在的年輕人如果不媽寶不靠爸的話，當然要拼投資收入」。更有家長現身表示「我家小五和國一的，壓歲錢都拿去買黃金存摺，天天盯金價看漲跌」。

    此外，有眼尖網友一眼認出地點就在台北天母，笑說，「正常啊，這裡可是天母呢！父母從小是給孩子0050當零用錢的，父母也鼓勵他們若能透過買賣0050自己賺錢，來回賺價差，也是他們的能耐」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播