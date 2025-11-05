屏縣每10萬人車禍死亡數全國最高 議員籲設交通專責局處

屏東縣議員梁育慈（中）送上告示牌給交旅處長黃國維（左）、警察局長甘炎民（右），請他們放在辦公室，每天思考如何救屏東的交通。（記者羅欣貞攝）

屏東縣去年、今年1至7月，每10萬人車禍死亡數均為全國各縣市最高，縣議員梁育慈今（5）日質詢時關心交通治理議題，她送上「屏東交通地獄 出門要賭命」告示牌給交通旅遊處長黃國維及警察局長甘炎民，並建請縣府屏東縣政府成立交通專責局處。

民進黨縣議員梁育慈今（5）日於議會質詢時指出，根據交通部道安網統計資料照顯示，屏東縣去年每10萬人交通事故死亡數為27.03人，今年統計至7月底，每10萬人死亡數為12.93人，均為全國最高，今年初就被交通部點名，也被審計糾正，如果有一個稱號，屏東可能是「死亡車禍之都」。

梁育慈表示，屏縣交通事故死傷人數2022年2萬1993人、2023年2萬3199人、2024年2萬2666人，A1（24小時死亡）車禍死亡人數2023年112人、2024年137人、今年1至10月92人，她沈痛提出交通治理問題。

梁育慈表示，分析2023年至2025年A1類交通事故前3大肇因，恍神、緊張、心不在焉分心駕駛均排行第一位，其次為無號誌路口支線道未讓幹線道、酒駕等。屏縣近3年交通罰鍰歲入概況，一年預算大約編4.8億元，但2023年實際罰了6.16億元、2024年5.16億、今年1至9月罰了3.36億元，想問「只是光罰有用嗎？」她並詢問交旅處與警察局主管的交通業務。

交旅處長黃國維表示，該處主管業務包括陸海空運輸發展和改善、停車系統等，在道安平台會議屬祕書組整合各局處。

警察局長甘炎民也分析，屏縣屬觀光大縣，入境本轄人口比幾乎比本縣人口多，因為地理狹長加上公共運輸不足，導致不同車種串流等，因素較為複雜，在縣府團隊努力下，近幾年交通安全都有改善。

梁育慈指出，想要改善一個路口，紅綠燈要找警察局、標線要找道路主管機關、停車格要找交旅處等，在此制度下有可能做出全方位的交通治理嗎？人命不是數字，屏東縣政府有必要成立交通專責局處，全面升級交通治理。

交旅處長黃國維表示，會將相關意見提報道安會報。

