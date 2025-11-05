為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    梧棲86歲老豬農遭收押 全國養豬協會理事長不捨：錯在監督單位

    2025/11/05 15:17 記者黃旭磊／台中報導
    養豬同業推測「沒煮廚餘」導致疫情破口。圖為台中梧棲非洲豬瘟案例場廚餘蒸煮設備。（前進應變所提供）

    養豬同業推測「沒煮廚餘」導致疫情破口。圖為台中梧棲非洲豬瘟案例場廚餘蒸煮設備。（前進應變所提供）

    非洲豬瘟至今唯一梧棲案例場陳姓豬農父子3日遭收押禁見，中華民國養豬協會理事長潘連周說，86歲老豬農遭收押，實在於心不忍，「錯不在老農、錯在監督單位」，儘管收押有助釐清案情，老農年紀大了，萬一死掉政府也有事，相信司法會公正處理。

    台中梧棲養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情後，行政院祭出15天禁運禁宰措施，預估解封將增加35萬到39萬頭豬隻，而豬農陳姓父子昨晚（4日）被押解回梧棲住所，進行居家環境採檢，陳兒坦承將用不完的廚餘「分讓」養豬場，父子涉及偽造、公務員登載不實刑責仍待調查。

    潘連周表示，豬瘟至今還沒找到源頭，監督單位要負最大責任，蒸煮廚餘鍋爐沒開、照片沒上傳，監督單位就要馬上查，爆發疫情就是沒用心、沒認真；不過，他不干預調查，強調相信科學、相信司法會秉公辦案。

    台中市養豬協會不便受訪，新竹縣養豬協會理事長陳裕進說，梧棲養豬場2個月沒上傳蒸煮影片，台中市環保局竟不知情，要是在新竹，環保局馬上就會來稽查，疫情至今推測90%是「沒煮廚餘」，同樣的廚餘分給另一家養豬場就沒事，破口就是沒煮廚餘。

