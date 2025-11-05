為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基地逾千坪、交通便利 新北580專案再添2案招商

    2025/11/05 15:12 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府與新北住都中心共同推動「危險建築物580專案計畫」，近日新增2處社區公告招商，圖為中和案完工示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市政府與新北市住宅及都市更新中心共同推動「危險建築物580專案計畫」，近日新增2處社區公告招商，分別為「中和區錦和段797地號1筆土地」及「淡水區大義段146地號等2筆土地」，將徵求都更案實施者，2處基地皆超過千坪規模，交通便利具發展潛力。

    新北市住都中心指出，「危險建築物580專案計畫」是針對新北市海砂屋、耐震不足或因0403地震受損列管的紅、黃單等危險建築物，由社區自主整合意願達50%以上後提出申請。中心與市府投入資源，由「新北都更大聯盟」專業技術團隊進行方案評估，協助住戶了解重建可行性與權益分配；當社區整合意願達80%以上，中心即啟動公辦都更招商作業，公開評選實施者，加速推動危險建築重建，改善居住安全。

    「中和錦和案」位於中和區圓通路、圓通路294巷、296巷及294巷11弄所圍街廓內，基地面積約1114坪，屬住宅區（建蔽率50%、容積率300%）。基地交通便利、鄰近多處運動公園，兼具綠意與生活機能。

    「淡水大義案」位於中山北路一段207巷、247巷及207巷37弄所圍街廓內，基地面積約1058坪，為住宅區（建蔽率50%、容積率200%），鄰近台2線及淡海輕軌交通節點，周邊公園、學區林立，生活機能完善。2案皆規劃取得綠建築標章、低碳建築標示第3級、結構安全性能第3級認證，打造兼顧環境永續與居住安全的優質社區。

    新北住都中心表示，「危險建築物580專案計畫」秉持「自助、人助」的精神，鼓勵住戶主動凝聚共識、跨出重建第一步。隨著捷運萬大中和線及淡江大橋等重大交通建設推進，本次招商2案所在區域的發展潛力與生活便利性將大幅提升，為社區重建注入新契機。

    「淡水大義案」基地面積約1058坪，近台2線及淡海輕軌交通節點。圖為完工示意圖。（圖由新北住都中心提供）

