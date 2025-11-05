韓國公車「1貼心設計」她狂讚 一票網搖頭：人多就知道了

網友發文分享，到韓國旅遊時韓國公車不僅行駛平穩、環境整潔，甚至貼心設有「站立乘客靠墊」，示意圖。（歐新社）

隨著民眾對公共運輸品質的重視，不少人開始關注公車設計與乘車體驗。網友發文分享，到韓國旅遊時韓國公車不僅行駛平穩、環境整潔，甚至貼心設有「站立乘客靠墊」，讓人即使沒位子坐也能輕鬆站穩。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard發文說，自己先前到韓國旅遊時，搭乘當地公車被貼心的設計深深驚艷。她表示，韓國公車不僅乾淨、平穩，連「站著的乘客」都被細心照顧到。公車側邊設有一整排軟墊，讓乘客在車輛行駛時能靠著休息，不必全程抓緊欄杆。這些靠墊的高度與厚度設計得恰到好處，即使在轉彎或煞車時也能穩定身體，讓乘車體驗更加安全。

請繼續往下閱讀...

原PO感嘆地指出，台灣的公車雖然普及，但在尖峰時段常常人多擁擠，站立乘客容易搖晃不穩，如果能引進類似設計，對長輩、孕婦、女性及一般通勤族都會更加友善。她認為，這樣的設計其實成本不高，卻能大幅提升乘車的體感與安全性，希望未來台灣公車也能參考韓國的作法，從小細節改善，讓「搭公車」成為一件更舒服、安心的事。

貼文曝光後，引起大批網友討論，「台灣的公車司機，還有機會附贈全身按摩服務」、「我家那邊的公車基本上全是座位，沒有放這種設計的空間」、「看起來真的很舒服欸，還很乾淨」、「我覺得重點不是那塊板子，重點是乾淨，如果公車乾淨沒有板子也能靠」、「台灣公車其實有，但只有一小塊」。

不過，不少人認為這類設計「實用性有限」，「看起來很舒服沒錯，只是碰到人很多的公車或雨天，那塊墊子極有可能變成雨水汗液搜集板、「要是趕上上班上學人潮擁擠的巔峰時間擠到旁邊，那些可靠的墊根本就用不上」、「多加那幾塊，我只知道公車裡面那廉價皮革，散發出來的化學味會更濃」。

甚至有在韓國搭公車通勤的網友現身說法，「上下班時間塞滿人根本靠不到那軟墊，還是要死抓著桿子，而且韓國司機常常急煞，還是會被甩得東倒西歪，還很多喜歡碎念罵髒話的韓國阿公司機」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法