    普發1萬未滿7歲怎代領？看誰尾號？ 財政部釋疑

    2025/11/05 15:40 即時新聞／綜合報導
    財政部在臉書PO文代領須知與規定。（圖擷取自臉書）

    財政部在臉書PO文代領須知與規定。（圖擷取自臉書）

    普發現金1萬元今（5日）上午8時起開放預約登記，身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾可於今日率先於官方網站（網址「10000.gov.tw」）完成資料填寫後登記入帳，有家長幫未滿7歲的小孩登記卻失敗，在社群抱怨。原來是未滿7歲的小孩是由父母或監護人代領，要用大人的身份證字號+銀行戶號+孩童健保卡登記。

    財政部在臉書PO文表示，代領注意規定，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領喔，未滿7歲【107年11月6日（含）後出生】：須由父母或監護人代領（輸入父母或監護人的帳戶）；7歲到未滿13歲【101年11月6日（含）到107年11月5日出生】：由父母/監護人代領（輸入父母/監護人的帳戶），或孩童自己領（輸入孩童的帳戶）；13歲以上【101年11月5日（含）前出生】：孩童自己領（輸入孩童的帳戶）。

    財政部指出，代領看誰的尾數？登記前5日（11月5日至11月9日）分流看「家長的」身分證號尾數，孩子不用管尾數；11月10日開始一直到115年4月30日不分尾數，歡迎利用登記入帳的方式，幫自己也幫孩子領1萬元！

    財政部續指，代領怎麼登記？進入官網點選【登記入帳】，家長可以一次幫自己跟孩子完成登記，依序輸入：

    1.身分證統一編號➜父母/監護人

    2.金融機構代號及帳號➜父母/監護人

    3.發放對象健保卡號➜父母/監護人

    4.按下【新增】發放對象健保卡號➜孩童（最多代領4位孩童，含家長自己5位）身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

    財政部補充，11月12日起陸續入帳，11月13日起記得回官網【查詢登記結果】並補摺確認入帳！如入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。

    更多資訊上官網財政部普發現金1萬官網

    有問題請撥打1988（每日8:30-18:30）

