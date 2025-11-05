文策院攜手烏杉資本 啟動數位遊戲基金打造台遊IP

文化內容策進院與烏杉資本公司攜手成立「數位遊戲基金」，盼透過專業資金投入與產業鏈資源整合，支持台灣原創遊戲誕生。左起嘖嘖平台共同創辦人暨烏杉資本董事徐震、烏杉資本董事長謝孟恭、文策院副院長胡婷俐、好翊投資負責人暨烏杉資本董事張聖翊。（文策院提供）

為了強化台灣遊戲產業的創新動能與投資環境，文化內容策進院與烏杉資本公司今（5日）攜手成立「數位遊戲基金」，盼透過專業資金投入與產業鏈資源整合，支持台灣原創遊戲從研發階段即獲得早期資本助力，讓優秀團隊能在穩健的資金與專業輔導支持下，發揮創意實力、打造具國際競爭力的原創IP。

文策院董事長王時思表示，遊戲產業為當今全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域，台灣原創遊戲團隊在創意與研發實力上表現亮眼，毫不遜於國際水準。但面臨早期資金不足、創業風險高等挑戰，這次攜手烏杉資本，正是希望透過專業投資與資源整合，補足缺口，為遊戲產業建立更健全的投資生態鏈，讓更多具潛力的創作能量得以成長。

烏杉資本是由對台灣自製遊戲懷抱熱情與願景的投資人共同成立，董事長謝孟恭以及董事徐震皆是2、30年以上遊戲資歷的玩家，各自擁有獨特的專業與資源；謝熟悉資本操作，可加速遊戲團隊的資本化，亦製作知名的Podcast節目《股癌》；徐震則因創辦群眾募資平台「嘖嘖」而累積深厚的創業與行銷經驗。

烏杉資本其名稱取自台灣針葉五木之一「烏杉」，象徵深根厚植、持續成長的精神，未來除了投入資金外，也協助有才華、有創意、有決心的遊戲開發者成立公司、建構營運基礎，讓創意不止於靈感，而能化為具商業潛力的文化內容產品。

文策院表示，「數位遊戲基金」啟動後，將加速培育具潛力的遊戲新創團隊，促進遊戲產業投資規模化與專業化，帶動整體內容產業升級，將持續協助團隊拓展海外市場，串連國際發行與跨域合作機會，讓更多優質作品有機會誕生並走向世界。

