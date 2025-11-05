台鐵新自強號去年被土石流沖出軌 運安會調查：監視器不具AI辨識及告警功能

新自強號列車行經花蓮縣新清水隧道後在新和仁隧道南口前撞及由大清水溪溢流至軌道上的土石流。（資料照）

去年6月21日，台鐵一列由花蓮縣瑞穗站開往新北市樹林站的第229次車新自強號列車，行經花蓮縣新清水隧道後在新和仁隧道南口前撞及由大清水溪溢流至軌道上的土石流，造成事故列車第1車、第2車及第9車出軌、9人受傷。

國家運輸安全調查委員會公布這項事故調查報告，研判可能肇因共2項。第一，台鐵公司花蓮工務段值班室即時監看西正線攝影機的原始設計，與值班室內其他攝影機不同，不具有AI辨識及告警功能。

請繼續往下閱讀...

調查指出，台鐵公司並未將此差異告知或訓練值班人員，因此值班人員未能即時發現事故前一日及當日都發生土石流溢流至軌道的情況，導致未通知行控處轉知列車司機員，以即時停止列車運轉。

第二，司機員未收到土石流溢流至軌道上的告警，撞及土石流前，司機員也未發現路線上的土石流，未操作司軔閥或按壓緊急煞車開關，列車以時速約時速118公里撞及軌道上的土石流後出軌，司機員於撞擊後4秒，負傷操作司軔閥把手至緊軔位。

另外，調查也指出，與風險有關的調查發現共4項。第一，台鐵公司未依農業部農村發展及水土保持署每年公布土石流潛勢溪流對鐵路的影響範圍，訂定完整土石流資訊掌握、預警及應變等作業機制，不利即早發現大清水溪的土石流情形。

第二，交通部及台鐵公司在地震後未與土石流潛勢溪流之上中下游權責機關建立土石流聯合勘查、治理、預警等合作機制，不利即時掌握流域崩塌、河道堆積等資訊，可能增加土石流入侵軌道風險。

第三，台鐵公司執行大清水溪橋特別檢測結果發現，大清水溪有河道淤積需追蹤觀察情況，但後續台鐵公司未依鐵路橋梁檢測作業手冊進行監測改善追蹤作業，無法即早辨識該路段存在土石流入侵軌道風險。

第四，台鐵公司機務段在職訓練教材未包括EMU3000型緊急煞車開關設備介紹，不利司機員於遇緊急狀況時可選擇按壓該開關，以降低列車衝擊的傷害。

對於運安會的調查報告，台鐵公司說明，已完成與農業部農村水保署、林業保育署、花蓮縣政府等相關單位建立聯防機制，並建置CCTV、水位計、土石流告警系統等設備加強監控。同時加強河道清疏及增設擋水牆等改善工程，提升抗洪能力。另外，台鐵公司也修訂CCTV監視、告警及通報SOP，更加明確界定監視工作及權責。

對於運安會在報告中有關台鐵公司部分提出4項改善建議，台鐵公司將依據運輸事故調查法規定於90天內提出改善建議執行計畫予運安會審核，如執行計畫獲運安會同意，後續將予以列管執行計畫，直到解除列管為止。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法