為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    入秋後泡湯好時節 黃偉哲推銷關子嶺、龜丹溫泉區

    2025/11/05 15:16 記者蔡文居／台南報導
    2025台南關子嶺溫泉美食節「寶泉橋」夜間燈飾。（南市觀旅局提供）

    2025台南關子嶺溫泉美食節「寶泉橋」夜間燈飾。（南市觀旅局提供）

    入秋後天氣轉涼，正是泡湯好時節！台南關子嶺與龜丹兩大溫泉區各具特色，成為民眾秋冬養生放鬆首選。台南市長黃偉哲表示，關子嶺溫泉區融合溫泉、美食與自然景觀，泡湯之餘可漫步山城、品嚐美食，感受雙重療癒。龜丹溫泉則以野溪風格與靜謐環境著稱，宛如山林秘境，適合家庭出遊、情侶約會與好友放鬆，邀請全國民眾來台南體驗冠軍溫泉與在地美食，溫暖整個冬季。

    南市觀旅局表示，關子嶺以世界少見的泥漿溫泉聞名，泉質富含礦物質，浸泡後可促進血液循環、放鬆筋骨，肌膚光滑柔嫩，被譽為「天下第一靈泉」；而楠西龜丹溫泉為弱鹼性碳酸泉，泉水清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚功效，被稱為「美人湯」，讓人身心舒暢。觀旅局邀請全國民眾把握天冷好時光，來台南體驗冠軍溫泉與在地美食，溫暖整個冬季。

    觀旅局長林國華說，今年「2025台南關子嶺溫泉美食節」以紙傘燈牆、冰條燈及燈籠佈景妝點寶泉橋與嶺頂公園，夜色繽紛亮眼。同時觀旅局也整合業者溫泉管線，優化區域景觀，提升泡湯品質。

    此外，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉×瑜珈×聲缽」活動，結合泡湯與身心放鬆療程，活動日期為11月8日、11月23日、12月13日及12月28日，分為泡腳與泡湯兩梯次，詳情可至龜丹溫泉體驗池臉書查詢。

    南市龜丹溫泉體驗池。（南市觀旅局提供）

    南市龜丹溫泉體驗池。（南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播