入秋後泡湯好時節 黃偉哲推銷關子嶺、龜丹溫泉區

2025台南關子嶺溫泉美食節「寶泉橋」夜間燈飾。（南市觀旅局提供）

入秋後天氣轉涼，正是泡湯好時節！台南關子嶺與龜丹兩大溫泉區各具特色，成為民眾秋冬養生放鬆首選。台南市長黃偉哲表示，關子嶺溫泉區融合溫泉、美食與自然景觀，泡湯之餘可漫步山城、品嚐美食，感受雙重療癒。龜丹溫泉則以野溪風格與靜謐環境著稱，宛如山林秘境，適合家庭出遊、情侶約會與好友放鬆，邀請全國民眾來台南體驗冠軍溫泉與在地美食，溫暖整個冬季。

南市觀旅局表示，關子嶺以世界少見的泥漿溫泉聞名，泉質富含礦物質，浸泡後可促進血液循環、放鬆筋骨，肌膚光滑柔嫩，被譽為「天下第一靈泉」；而楠西龜丹溫泉為弱鹼性碳酸泉，泉水清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚功效，被稱為「美人湯」，讓人身心舒暢。觀旅局邀請全國民眾把握天冷好時光，來台南體驗冠軍溫泉與在地美食，溫暖整個冬季。

觀旅局長林國華說，今年「2025台南關子嶺溫泉美食節」以紙傘燈牆、冰條燈及燈籠佈景妝點寶泉橋與嶺頂公園，夜色繽紛亮眼。同時觀旅局也整合業者溫泉管線，優化區域景觀，提升泡湯品質。

此外，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉×瑜珈×聲缽」活動，結合泡湯與身心放鬆療程，活動日期為11月8日、11月23日、12月13日及12月28日，分為泡腳與泡湯兩梯次，詳情可至龜丹溫泉體驗池臉書查詢。

南市龜丹溫泉體驗池。（南市觀旅局提供）

