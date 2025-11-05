台電水力電廠「跳機」！南投5鄉鎮市大停水 緊急調度復水

台電位在南投水里鄉的鉅工發電廠（圖中央建物），因發電機組故障，無法供水給台水取水，導致下游南投、竹山等5鄉鎮市大停水。（記者劉濱銓攝）

台電位在南投縣水里鄉的鉅工水力發電廠，今早因發電機組跳機故障，導致無法發電放水，連帶使台水取不到水，造成南投、名間、竹山、水里、集集等5鄉鎮市無預警大停水，經台電在上游緊急調度放水，接近中午開始取水，台水則在中午陸續供水。

台電大觀發電廠表示，鉅工水力發電廠發電放流後的尾水，會供應給台水位在水里鄉水里溪的取水口，之後再送至淨水場供應到下游家戶，惟鉅工電廠的2部機組，今早上因1部機組跳機故障，另1部則在檢修，導致無法發電放水供台水使用，因而造成停水。

事後位在水里溪上游的明潭發電廠則緊急放水支應，台水也派出怪手在水里溪引導水流至取水口，接近中午已恢復取水。

台水表示，經緊急調度後，已在中午恢復供水，但因復供仍需進行管線排氣，位在管線末端用戶可能要晚一點才會正常供水，不過在停水區域已派出7輛水車、25處取水站因應，方便民眾使用。

