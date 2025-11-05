為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣環保志（義）工全國群英會上橫掃千軍 抱回4特優獎

    2025/11/05 15:13 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣環保志（義）工在今年的全國群英會上橫掃千軍，懷抱各類競賽項目的特優獎返鄉。（取自竹縣官網）

    新竹縣環保志（義）工在今年的全國群英會上橫掃千軍，懷抱各類競賽項目的特優獎返鄉。（取自竹縣官網）

    全國環保志（義）工群英會日前在雲林縣立體育館舉行，22個縣市、超過2000名環保志（義）工，大家透過「環保金頭腦」、「資源灌籃高手」、「資源分類王」以及「清掃接力賽」4項競賽，各自展現推動成果。結果新竹縣代表隊橫掃4項特優，捧回全國最高榮譽。

    縣長楊文科對前述傑出表現，他謝謝竹北、湖口2地的3個社區發展協會，在全國競賽環境知識、實務操作以及團隊默契的比拚中，展現行動力與凝聚力，成為跟桃園市、雲林縣並列為全國唯三的4戰全勝縣市。

    縣府環保局長蕭宏杰說，竹北新國社區是競賽項目：環保金頭腦、清掃接力賽的雙料冠軍；湖口信義社區則在「資源灌籃高手」中以穩健節奏與精準操作脫穎而出；湖口四謙友愛志工守望相助協會則在「資源分類王」中，以高正確率與流暢動線摘下特優。

    全國環保志（義）工群英會上，也表揚全國33名模範環境教育志工，其中新竹縣模範志工代表劉瑞琴有超過10年的志工服務經歷，退休後持續在北埔等地推廣環境教育，她目前是新竹縣大隘地區環境保護協會理事長，積極推動資源回收、減塑與二手循環，並建置志工培訓制度，強化團隊專業與量能，帶領團隊屢獲佳績，是縣內志工學習的典範。

    新竹縣環保志（義）工在今年的全國群英會上橫掃千軍，懷抱各類競賽項目的特優獎返鄉。（取自竹縣官網）

    新竹縣環保志（義）工在今年的全國群英會上橫掃千軍，懷抱各類競賽項目的特優獎返鄉。（取自竹縣官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播