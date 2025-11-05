竹縣環保志（義）工全國群英會上橫掃千軍 抱回4特優獎

新竹縣環保志（義）工在今年的全國群英會上橫掃千軍，懷抱各類競賽項目的特優獎返鄉。（取自竹縣官網）

全國環保志（義）工群英會日前在雲林縣立體育館舉行，22個縣市、超過2000名環保志（義）工，大家透過「環保金頭腦」、「資源灌籃高手」、「資源分類王」以及「清掃接力賽」4項競賽，各自展現推動成果。結果新竹縣代表隊橫掃4項特優，捧回全國最高榮譽。

縣長楊文科對前述傑出表現，他謝謝竹北、湖口2地的3個社區發展協會，在全國競賽環境知識、實務操作以及團隊默契的比拚中，展現行動力與凝聚力，成為跟桃園市、雲林縣並列為全國唯三的4戰全勝縣市。

縣府環保局長蕭宏杰說，竹北新國社區是競賽項目：環保金頭腦、清掃接力賽的雙料冠軍；湖口信義社區則在「資源灌籃高手」中以穩健節奏與精準操作脫穎而出；湖口四謙友愛志工守望相助協會則在「資源分類王」中，以高正確率與流暢動線摘下特優。

全國環保志（義）工群英會上，也表揚全國33名模範環境教育志工，其中新竹縣模範志工代表劉瑞琴有超過10年的志工服務經歷，退休後持續在北埔等地推廣環境教育，她目前是新竹縣大隘地區環境保護協會理事長，積極推動資源回收、減塑與二手循環，並建置志工培訓制度，強化團隊專業與量能，帶領團隊屢獲佳績，是縣內志工學習的典範。

