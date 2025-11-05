為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    汐止區婦人確診登革熱 新北市首例本土病例

    2025/11/05 14:53 記者黃政嘉／新北報導
    新北市衛生局呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，避免養蚊。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，避免養蚊。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局昨天接獲汐止區1名67歲女性登革熱確診案例，她在10月29日出現頭暈、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，就醫送驗後確診，症狀已經緩解，5名同住者幸好皆無症狀，這名婦人在潛伏期間沒有旅遊史，感染源仍在釐清中；衛福部疾管署指出，這是新北市新增首例本土登革熱病例。

    為防範疫情擴散，新北市副市長朱惕之今天召開跨局處應變會議，指示各局處督導業管場所加強環境孳清，汐止區公所及鄰近的萬里、平溪及石碇區動員加強全區環境孳清，市府已完成案例病媒蚊密度調査、環境孳生源清除等緊急防治。

    新北市衛生局長陳潤秋呼籲，汐止區已出現登革熱本土案例，請醫療院所務必提高警覺，診間加強詢問病患活動史與群聚史，並踴躍向衛生局領取免費登革熱NS1快篩試劑，如有疑似登革熱症狀民眾，請使用快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

    衛生局強調，目前仍為登革熱流行季節，本週天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，請民眾主動清除家戶內、外的積水容器及落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

    新北市衛生局呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，避免養蚊。（新北市衛生局提供

    新北市衛生局呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，避免養蚊。（新北市衛生局提供

