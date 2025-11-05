2026年基市敬老卡採雙軌制？社會處長：中央補助有變 市府財政好轉才辦

基隆市年滿65歲的市民可申請敬老卡，持敬老卡搭基隆市公車可以免費不限次數搭乘。（資料照）

基隆市年滿65歲的市民可申請敬老卡，持敬老卡搭基隆市公車可以免費不限次數搭乘，基隆市議會要求基市府比照雙北，採扣點制與開放使用範圍，社會處調查發現，敬老卡每月使用超過60次，有6千多人，恐造成衝擊。負責編預算補貼敬老卡的基隆市社會處原擬採「市公車吃到飽」、「每月補助480點」雙軌制，2026年實施。基市府社會處長楊玉欣今天（5日）在議會答詢時表示，受到中央補助款有變，待市府財政好轉後，才會開辦。

基隆市政府社會處今天到基隆市議會進行局處業務報告，針對敬老卡是否比照雙北採扣點制及擴大使用範圍報告。社會處表示，依基隆市市老人及身心障礙者搭乘公車規定，敬老卡領取資格為設籍基隆滿65歲長者，原住民滿55歲，搭市公車不限次數免費搭乘，外縣市捷運、台鐵、公車等享半價收費。

民進黨基隆市議員吳驊珈質詢時表示，新北扣點制2026年已從480點提高到600點，也擴大使用範圍，究竟基隆有無機會採取「市公車吃到飽」、「每月補助480點」雙軌制，請楊玉欣對此說明，她個人認為，如果有能力負擔，她建議盡早實施。

楊玉欣表示，2025年上半年，基隆市社福優待卡常態性使用約3萬人，每月搭乘市公車逾60次以上約6000人，搭不到60次，約2萬4000人。如果超過60次要改自費，恐怕不符合鼓勵長者外出的精神，但是如果採取480點，肯定不夠用。

她表示，今年花了1億2768萬補助敬老卡，經過與謝市長討論後，敬老卡如果採雙軌並行，2026年經費會再增加8621萬元，可讓搭公車每個月超過60次的6000多人，一樣可做選擇，但另外想使用點數制，仍可適用。她坦承，相關構想卻因財政因素決定延後，啟用雙軌制，等未來財政穩定後，才會啟動辦理。

