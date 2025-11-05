為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    芥菜種會修繕嘉縣災損房屋 災民感謝激動落淚

    2025/11/05 14:48 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣民雄鄉許姓鄉親，想起災害及受到協助的過程，激動落淚。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣民雄鄉許姓鄉親，想起災害及受到協助的過程，激動落淚。（記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風7月在嘉義縣布袋鎮登陸，造成中南部地區嚴重災情，基督教芥菜種會啟動「三福助人網」關懷行動，由在地社工深入嘉義、雲林、彰化、台南四縣市災區，展開家園恢復與生活照顧服務，今天在嘉義縣義竹鄉施姓災民住家前舉行修繕完工感恩禮拜，宣布15戶受損房舍修繕完成，災民提及風災災害及受到協助的過程，激動落淚，感謝芥菜種會讓他們能有安全溫暖的家。

    財團法人賑災基金會副執行長江美誼、義竹鄉長黃政傑等今天參與感恩禮拜，江美誼說，賑災基金會承接政府災後與民間單位協力的協調工作，看見芥菜種會回應災民需求，快速協助災後復原；黃政傑表示，義竹鄉全鄉7000多戶有2600多戶受損嚴重，芥菜種會是第一個與鄉公所連結提供服務的民間團體，快速恢復受災家戶的家園。

    本次受助家庭多屬低收入、中低收入或社會邊緣戶，其中嘉義縣占6戶；受助案家施阿嬤回憶風災當晚屋瓦被掀翻，屋頂牆壁轟然倒塌，全家人躲在臥室的過程，邊掉淚邊感謝芥菜種會的陪伴與幫助；民雄鄉許家的孩童是芥菜種會長期關懷對象，風災導致屋內多處嚴重漏水，客廳、廚房等天花板木板含水崩塌腐朽，屋內物品幾乎全毀，許爸爸哽咽說，感謝芥菜種會及工班，默默傳遞上帝的愛。

    芥菜種會執行長李肇家指出，芥菜種會串聯花東地區修繕工班、企業及教會志工投入，透過以工「帶振」方式，讓受災家庭透過粉刷與清潔工作獲得收入，重建過程不只是復原家園，更凝聚社區力量，讓脆弱家庭重新站立，重拾希望。芥菜種會持續為花蓮光復洪災的受災戶進行修繕等中長期服務，陪伴脆弱家庭重建，相關計畫可上芥菜種會官網（https://lihi.cc/Ks3hJ）瞭解 ，或電洽專線：02-77059292。

    義竹鄉施姓阿嬤回憶風災和重建過程，心中充滿感恩。（記者林宜樟攝）

    義竹鄉施姓阿嬤回憶風災和重建過程，心中充滿感恩。（記者林宜樟攝）

    芥菜種會舉辦修繕完工感恩禮拜。（記者林宜樟攝）

    芥菜種會舉辦修繕完工感恩禮拜。（記者林宜樟攝）

    施姓阿嬤家受風災屋頂牆壁全被吹毀。（記者林宜樟翻攝）

    施姓阿嬤家受風災屋頂牆壁全被吹毀。（記者林宜樟翻攝）

    芥菜種會協助施姓阿嬤進行房屋修繕。（記者林宜樟翻攝）

    芥菜種會協助施姓阿嬤進行房屋修繕。（記者林宜樟翻攝）

    施姓阿嬤家完成修繕。（記者林宜樟攝）

    施姓阿嬤家完成修繕。（記者林宜樟攝）

