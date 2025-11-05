一張通知單見證砲戰沈「輪」事件 金門郵展方寸之間說故事

金門郵展中，這張「郵件毀損通知單」佐證八二三砲戰隔日「台生輪」遭擊沈事件。（記者吳正庭攝）

「金門建縣110週年郵票郵史文物展」即日起在金門縣文化局展至18日，展出金門相關郵票、印花稅票、鈔幣，除了知名的莒光樓郵票，還有「823砲戰」當天寄出的郵件，而1張「郵件毀損通知單」，更見證823砲戰史上人命損失最大的單一事件，小小方寸之間，承載滿滿故事。

郵迷提醒，主辦單位擔心燈光影響郵票壽命，現場展示版沒有直照燈光，連版上說明的文字都很小，如果要細讀，視力不佳的人最好帶放大鏡進場。

這場郵史文物展由金門縣文化局主辦，中華集郵團體聯合會承辦，中華郵政台北郵局與中華集幣協會協辦。

1958年8月23日「823砲戰」爆發第2天，1艘往返金門、基隆，由原美軍登陸艦改裝貨船的「台生輪」，在被徵作軍用運補金門退灘時，遭共軍魚雷艇擊沈於料羅灣，至少造成200人死亡；當時隨船沈入大海的，還有準備寄往台灣本島的大量郵件。

「郵」沈大海，金門郵局同年9月2日，將「郵件毀損通知單」掛號告知寄件人台生輪沈沒，「載運郵件均未獲救」、「本案係屬不可抗力，照章不予補償，特此通知」，這張現場展出的郵件和通知單，成為823砲戰受擊的台生輪事件最佳佐證。

中華集郵團體學術委員會主委何輝慶說，據傳當時隨台生輪沈入料羅灣有上百封郵件，如果能打撈上來，相信可以成為更多的歷史見證。

郵展有823砲戰期間及當天郵戳的郵件，除了證明軍郵人員在漫天烽火中冒險送信，金門第一軍郵局在戰時仍維持郵務，更樹立它在軍史上的價值與地位。

中華集郵團體學術委員會主委何輝慶（左一）向縣府參議陳金增（左二）等人指出，據傳當年隨台生輪沈入料羅灣至少有上百封郵件。（記者吳正庭攝）

金門郵展展出的郵政明信片，有「住」的變異字，還有「臺」字破版。（記者吳正庭攝）

金門建縣一百一十週年郵票郵史文物展，吸引不少資深集郵迷進場。（記者吳正庭攝）

早期以金門地標莒光樓發行的郵票。（記者吳正庭攝）

這封郵件的郵戳蓋的是「八二三砲戰」當天的日期。（記者吳正庭攝）

郵展中的金門建縣百年紀念郵票。（記者吳正庭攝）

金門郵展其中一個展場，燈光昏暗，視力不佳的人看展較為吃力。（記者吳正庭攝）

