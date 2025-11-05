客委會公布客家貢獻獎13名得主 葉菊蘭等3人獲最高榮譽「特別貢獻獎」

客委會主委古秀妃今公布今年客家貢獻獎得主。（記者楊綿傑攝）

客委會今天公布今年「客家貢獻獎」13位得主，其中最高榮譽「特別貢獻獎」分別將頒給台北圓山大飯店董事長葉菊蘭、知名自然生態攝影家徐仁修，以及人權教育推廣者陳欽生等3人，表彰他們為台灣社會的貢獻，預計12月28日公開表揚得獎者。

客家貢獻獎中有2名「終身貢獻獎」得主，其一是巴西資深僑領張永西，他因戮力推動海外客家交流、凝聚僑社力量而獲獎；另名得主為陽明交通大學客家學院前院長張維安，因致力客語與文化研究，並促進學術與政策對話受肯定，他們將可獲得獎金100萬元。

而「傑出成就獎」則有10名，分別為「研究發展類」的中央大學教授張翰璧、積極投入地方客家文化與社區營造的鍾心怡，以及高師大教授鍾鎮城；「藝術文化類」則有推廣客家音樂與八音文化的學者吳榮順、以「茶金歲月」記錄客庄歷史與人文的廖運潘；而「公共推廣類」有深耕客庄報導40年的美濃地方刊物「月光山雜誌社」獲得；「傑出青年類」頒給客語創作歌手賴予喬、北埔八音團團長彭峻暘，他們可獲獎金20萬元。

客委會主委古秀妃指出，民國96年設立「客家貢獻獎」以來，每2年舉辦1次選拔，至今已邁入第11屆，「客家貢獻獎」已是國家最具代表性也是全球客家的最高榮譽獎項。今年有105人參與評選，並歷經初審、複審及決審3階段的嚴謹審查，產生13位得獎者。

古秀妃表示，感謝所有參選者長期投入客家事務，奉獻一己之力，推廣客家。期盼各界持續發揮影響力，傳承與推廣客家，讓全球看見台灣客家蘊含的精神與價值。

