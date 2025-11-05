為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方發文︰信仰心靈巨大創痛

    2025/11/05 14:26 記者江志雄／宜蘭報導
    南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方發文直指是信仰心靈巨大創痛。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方發文直指是信仰心靈巨大創痛。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮今天凌晨被人入侵行竊，廟內供奉的珊瑚媽祖神像慘遭洗劫，案發後，管委會上網PO文，直指每顆被奪走的珊瑚珠，皆為信徒誠心與歲月香火的見證，比起金額損失，更令人難受的是信仰心靈巨大創痛。

    廟方發文指出，南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖奉祀安座16週年，信徒遍佈海內外，如今竟有人闖入內殿，盜取珊瑚媽祖聖物，連同擁有300多年歷史、開基老媽祖所佩戴的頂級珊瑚串珠也失竊，此舉不僅對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。

    文中續指，古時海盜見到南方澳進安宮開基媽祖，尚且下船叩拜，如今竊賊竟敢對神明不敬，實乃天理難容，良知盡失，廟方全力配合警方偵辦，並懇請社會各界協助提供線索，管委會也祈願天上聖母顯靈施威，召回所失聖物。

    經過廟方統計，遭竊財物包括每顆重約120克拉的頂級珊瑚珠2顆、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠，另開基媽祖神像一條珊瑚項鏈（串珠）也不翼而飛。

    案發後，警方到場蒐證擴大偵辦。（記者江志雄攝）

    案發後，警方到場蒐證擴大偵辦。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮香火鼎盛，是地方上重要信仰中心。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮香火鼎盛，是地方上重要信仰中心。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮發文斥責竊賊此舉對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。（圖擷取自南方澳進安宮粉專）

    南方澳進安宮發文斥責竊賊此舉對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。（圖擷取自南方澳進安宮粉專）

