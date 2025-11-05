國外網友發脆問「這裡怎佈置」？ 留言區慘被「台灣創意」攻陷

一名國外網友日前在 Threads 上發文貼出照片，詢問廣大網友會如何佈置照片中的空間？結果貼文湧入大量台灣網友，並在留言區「腦洞大開」附上「台灣特色的佈置」。（圖取自Threads）

台灣是全球最愛使用Threads的國家，不少國外網友貼文下方，都可看見台灣網友的留言。一名國外網友日前在Threads上發文貼出照片，詢問廣大網友會如何佈置照片中的空間？結果貼文湧入大量台灣網友，並在留言區「腦洞大開」附上「台灣特色的佈置」，引發熱議。該文目前已有超過500萬次瀏覽。

原PO本月3日在Threads上發文，貼出一張螺旋樓梯與牆壁中間一塊小空地的照片，並詢問網友會如何裝飾、佈置這個區塊？

一開始，有不少國外網友正常留言給出建議，譬如放上鋼琴，或加上沙發、書架，改裝成閱讀小區；也有網友P圖放上貓跳台、寵物軟墊，建議佈置成寵物空間。

不過，接著開始湧入大量KUSO、惡搞修圖，有網友直接放上自家巷口小販攤車，也有網友直接P出50嵐、三媽臭臭鍋等台灣特色連鎖店，台灣蝦皮官方也跟上流量引領，留言P圖放上智慧取件置物櫃，還有人留言表示，可以改成房間出租給台灣學生，一個月收8000元。

一整串看下來，讓不少台灣網友笑瘋，留言表示：「台灣人真的好煩XD」、「台灣人真的不要鬧了我笑很久」、「外國人都認真回，就台灣人在亂」，「夠了喔台灣人！」、「真是快被台灣人笑死」、「誰能懂我半夜滑到台灣人留言笑到岔氣的當下」、「台灣人到處攻陷外國人的threads留言區」。

