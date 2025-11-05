桃市府補助影集「監所男子囚生記」 特映會免費票券線上抽

「監所男子囚生記」特映會海報。（圖由壹壹影業股份有限公司提供）

桃園市政府今年度影視補助支持的影集「監所男子囚生記」，由藝人劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧等演出，敘述跆拳道明日之星因傷退役後，沉迷賭博被逼進入監獄擔任監所管理員的酸甜苦辣故事，將於15日在中壢星橋國際影城舉辦特映會，即起開放免費票券線上抽活動。

桃園市政府文化局長邱正生說，市府致力推動影視產業發展，透過補助計畫，提供實質經費支持優質影視創作，以展現桃園市的多樣風貌，例如「監所男子囚生計」在伯公岡公園、富岡國中、龜山區的法務部矯正署台北監獄、桃園市區街景等地拍攝，巧妙運用多元場景串連劇中人物的情感轉折與事件發展，有機會讓更多觀眾認識桃園市。

「監所男子囚生計」敘述的故事，是跆拳道明日之星因傷退役後沈迷賭博，之後更因為了還債，被惡勢力逼進監獄擔任監所管理員負責照顧獄中的黑幫老大，又發現許多管理員也是「職場菜鳥」而遇上種種狀況，最終管理員們逐漸磨出默契、友情等。

文化局規劃15日在中壢星橋國際影城舉辦影集第1、2集的特映會，當天還將邀製作人黃郁茹與觀眾交流對談，即起開放免費票券線上抽活動，相關訊息可洽「中壢光影電影館」臉書粉絲專頁查詢。

