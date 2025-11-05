為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣教育處視察恆春半島團膳業者 食材99％溯源、冷凍庫存撐盤

    2025/11/05 13:59 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏縣教育處南下把關偏鄉豬肉。右二陳國祥、左二阮專銘。（記者蔡宗憲攝）

    台中梧棲養豬場爆出全台首例本土非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰、廚餘養豬暫停至今，屏縣教育處長陳國祥赴恆春半島團膳業者視察，現場掃QR Code、開冷凍庫，逐一驗證午餐豬肉來源，強調「屏東校園零涉疫，全縣99%食材可溯源，孩子午餐絕對安全」。

    陳國祥強調，各學校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源無涉及案發畜牧場，且屏東營養午餐長期執行「三章一Q」政策，台灣優良農產品（CAS）、產銷履歷（TAP）、有機標章加QR Code溯源，豬肉從產地到餐桌一碼到底，「就算中央禁宰，現有冷凍庫存足供一個月，菜單不變、品質不降」。

    屏東縣餐盒公會副理事長阮專銘陪同視察，他也解釋，團膳選用CAS冷凍豬再高溫烹煮雙保險，家長不用慌。雖鮮豬肉市場因禁宰短缺，團膳豬肉九成靠CAS冷凍豬，「庫存絕對夠撐到解禁。」

    阮專銘強調，學童的健康安全是餐盒業者共同的責任，公會會員將持續嚴格把關食材來源，確保供餐品質與安全，與政府並肩守護孩子的健康午餐。

    屏縣教育處南下把關偏鄉豬肉。（記者蔡宗憲攝）

